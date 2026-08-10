छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष, जशपुर में एलिफेंट ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला
जशपुर में हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई. रविवार की देर रात को यह घटना हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 7:39 PM IST
जशपुर: छत्तीसगढ़ में हाथी मानव संघर्ष की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है. प्रदेश के वनांचल जिले जशपुर में एक बार फिर हाथियों के आतंक का शिकार एक शख्स हो गया. यहां के बगीचा वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया. घुघरी कदमटोली गांव में जंगल किनारे बनी झोपड़ीनुमा कच्ची मकान में सो रहे 70 वर्षीय बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौके पर ही मौत हो गई. घटना रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि की बताई जा रही है.
16 हाथियों के दल का हमला
पिछले कुछ दिनों से घुघरी के जंगल में 16 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है. देर रात हाथियों का यह दल जंगल से निकलकर कदमटोली बस्ती तक पहुंच गया, जहां जंगल के किनारे स्थित बुजुर्ग मार्शल एक्का की झोपड़ी भी हाथियों की चपेट में आ गई. जानकारी के अनुसार मार्शल एक्का जंगल के किनारे स्थित अपनी झोपड़ीनुमा कच्चे घर में रह रहे थे. रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि हाथियों का दल गांव की ओर पहुंचा. इस दौरान हाथियों ने उनकी झोपड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. अचानक हाथियों की मौजूदगी और झोपड़ी में मची हलचल के बीच बुजुर्ग की नींद खुल गई. उन्होंने खतरा भांपकर वहां से निकलकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन हाथियों की चपेट में आ गए.
सूंड में लपेटकर हाथी ने बुजुर्ग को पटका
एक हाथी ने बुजुर्ग को अपनी सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और इसके बाद पैर से कुचल दिया. हाथी के हमले में 70 वर्षीय मार्शल एक्का की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन एवं राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. घटना के बाद वन विभाग ने प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 25 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई है.
घटना के बाद प्रभावित परिवार को तत्काल 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है. मुआवजा राशि के लिए प्रकरण तैयार किया जा रहा है. आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष मुआवजा राशि भी नियमानुसार परिवार को प्रदान की जाएगी. ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की हम अपील करते हैं- शशि कुमार, डीएफओ, जशपुर
वन विभाग के अनुसार 16 हाथियों का दल फिलहाल महुआडीह के जंगल में मौजूद है. विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है. हाथियों के मूवमेंट की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी जा रही है, ताकि लोग सतर्क रहें और हाथियों के नजदीक जाने से बचें.