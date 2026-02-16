UP में हाथियों ने पुजारी को कुचलकर मार डाला, 3 साल में तीसरा बड़ा हमला, इस जिले के कई गांव खौफ में
अचानक हुए हमले से जिले में दहशत, वन विभाग की टीम ने पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
बहराइच: जिले में हाथियों ने एक बार फिर हमला किया है. इस बार हाथियों ने एक पुजारी की कुटिया में धावा बोल दिया. रविवार देर रात हाथियों ने जिले में एक पुजारी को रौंदकर मार डाला. इस घटना के बाद लोगों में दहशत है. वहीं, सूचना पर पहुंचे वन कर्मी हाथियों की तादाद बढ़ने पर पीछे हटने को मजबूर हो गए. वन विभाग का कहना है कि हाथियों की संख्या घटने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो सकेगा.
वन विभाग के मुताबिक कतर्नियाघाट सेंक्चुरी के भारत नेपाल सीमा पर कोठिया घाट के पास का यह मामला है. यहां कटियारा बीट का जंगल है. इस जंगल में कटियारा बाबा की कुटी है. इस कुटी में रहकर पुजारी (70) पूजन-पाठ करते हैं. वन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार रात हाथियों के एक झुंड ने इस कुटी पर धावा बोल दिया. हाथियों ने कुटिया को तहस-नहस कर दिया. वहीं, कुटिया के पुजारी को घेरकर रौंद दिया. पुजारी की मौत हो गई. हाथियों की चिंघाड़ सुनकर जब वन कर्मी भागकर वहां पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में हाथियों को देखकर वन कर्मी भी पीछे हटने को मजबूर हो गए. जैसे-तैसे भागकर उन्होंने जान बचाई. वहीं, इस घटना की सूचना जैसे ही आसपास के गांवों में पहुंची दहशत फैल गई.
हाथियों की संख्या कितनी थी: ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को हाथियों की संख्या 3 और 4 के आसपास बताई है. वन विभाग की टीम हाथियों की तलाश में जुट गई है. हालांकि अभी तक हमला करने वाले हाथियों की सही संख्या सामने नहीं आई है. वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण अलर्ट रहें. फिलहाल अकेले जंगल की ओर न जाएं. ग्रामीण एहितयात बरतें.
इन गांवों में दहशत: आए दिन हाथी फसलों व घरों को तहस नहस कर देते हैं. वन विभाग ने बताया कि भारत व नेपाल के जंगलों की सीमा मिली होने के चलते नेपाली हाथी भी भारत के जंगलों में चले आते है. अक्सर हाथी ऐसे हमले करते हैं. वन विभाग की मानें तो आंबा वर्दियां, विशुनपुरवा, निबिया, फकीरपुरी, पैरुवा, निद्धिपूर्व, पटोरहा, मंझाव ग्रामों में हाथियों की मूवमेंट देखी गई है. इस वजह से इन गांवों के लोगों में खासी दहशत है.
यूपी में हाथियों के पहले हुए बड़े हमले
- 14 फरवरी 2026 को बहराइच में टस्कर हाथी के हमले में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसके दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
- फरवरी 2023 में गोरखपुर के मोहम्मदपुर माफी गांव में यज्ञ का आयोजन हुआ था. वहां शोभायात्रा में एक हाथी बिदक गया था. हाथी ने भीड़ को कुचलना शुरू कर दिया था. हाथी ने तीन लोगों को कुचल दिया था. हाथी की चपेट में आकर चार साल के मासूम और उसकी नानी की मौत हो गई थी.
अधिकारी क्या बोले
सूचना मिलते ही वन कर्मियों को मौके पर भेजा गया था, मगर हाथियों के सक्रियता ज्यादा होने के चलते मौके पर पहुंच पाना चुनौतीपूर्ण रहा. गोला पटाका दागकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया गया जिसके बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है.
-आशीष गोंड, रेंजर, करतनिया घाट रेंज
ग्रामीणों द्वारा पुजारी के शव को पोस्टमार्टम करने से मना किया जा रहा है मगर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें पोस्टमार्टम करने की बात कही जा रही है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
- डीपी तिवारी, एसपी ग्रामीण
