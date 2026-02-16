ETV Bharat / state

UP में हाथियों ने पुजारी को कुचलकर मार डाला, 3 साल में तीसरा बड़ा हमला, इस जिले के कई गांव खौफ में

बहराइच: जिले में हाथियों ने एक बार फिर हमला किया है. इस बार हाथियों ने एक पुजारी की कुटिया में धावा बोल दिया. रविवार देर रात हाथियों ने जिले में एक पुजारी को रौंदकर मार डाला. इस घटना के बाद लोगों में दहशत है. वहीं, सूचना पर पहुंचे वन कर्मी हाथियों की तादाद बढ़ने पर पीछे हटने को मजबूर हो गए. वन विभाग का कहना है कि हाथियों की संख्या घटने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो सकेगा.

वन विभाग के मुताबिक कतर्नियाघाट सेंक्चुरी के भारत नेपाल सीमा पर कोठिया घाट के पास का यह मामला है. यहां कटियारा बीट का जंगल है. इस जंगल में कटियारा बाबा की कुटी है. इस कुटी में रहकर पुजारी (70) पूजन-पाठ करते हैं. वन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रविवार रात हाथियों के एक झुंड ने इस कुटी पर धावा बोल दिया. हाथियों ने कुटिया को तहस-नहस कर दिया. वहीं, कुटिया के पुजारी को घेरकर रौंद दिया. पुजारी की मौत हो गई. हाथियों की चिंघाड़ सुनकर जब वन कर्मी भागकर वहां पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में हाथियों को देखकर वन कर्मी भी पीछे हटने को मजबूर हो गए. जैसे-तैसे भागकर उन्होंने जान बचाई. वहीं, इस घटना की सूचना जैसे ही आसपास के गांवों में पहुंची दहशत फैल गई.





हाथियों की संख्या कितनी थी: ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को हाथियों की संख्या 3 और 4 के आसपास बताई है. वन विभाग की टीम हाथियों की तलाश में जुट गई है. हालांकि अभी तक हमला करने वाले हाथियों की सही संख्या सामने नहीं आई है. वन विभाग का कहना है कि ग्रामीण अलर्ट रहें. फिलहाल अकेले जंगल की ओर न जाएं. ग्रामीण एहितयात बरतें.



इन गांवों में दहशत: आए दिन हाथी फसलों व घरों को तहस नहस कर देते हैं. वन विभाग ने बताया कि भारत व नेपाल के जंगलों की सीमा मिली होने के चलते नेपाली हाथी भी भारत के जंगलों में चले आते है. अक्सर हाथी ऐसे हमले करते हैं. वन विभाग की मानें तो आंबा वर्दियां, विशुनपुरवा, निबिया, फकीरपुरी, पैरुवा, निद्धिपूर्व, पटोरहा, मंझाव ग्रामों में हाथियों की मूवमेंट देखी गई है. इस वजह से इन गांवों के लोगों में खासी दहशत है.

