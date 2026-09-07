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गढ़वा में हाथियों के उत्पात से परेशान थे लोग, अब बाघ की दस्तक ने बढ़ाई दहशत

गढ़वा में हाथी और बाघ से लोगों में दहशत ( Etv Bharat )

गढ़वाः जिले में हाथियों के बाद अब बाघ की भी दस्तक से दहशत बढ़ गई है. जिले के जंगली इलाकों में बाघ ने आधा दर्जन से अधिक पशुओं को अपना शिकार बना लिया है. वहीं, पिछले चार दिनों में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. रंका, भंडरिया, चिनिया, बरगढ़ और रमकंडा के जंगलों में बाघ और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है. वन विभाग ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए लोगों को सतर्क रहने और सुबह-शाम जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है.

बाघ की मौजूदगी की सूचना से लोग परेशान

रंका के ढेगुरा जंगल में बाघ ने तीन बकरियों और एक बछड़े को मार डाला. इससे पहले भंडरिया इलाके में भी पशुओं के शिकार की सूचना मिली थी. जंगल में बाघ के पगमार्क मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है. ग्रामीणों का दावा है कि मिले निशान सामान्य जंगली जानवरों के पदचिह्न से अलग हैं. इसके बाद इलाके में बाघ की मौजूदगी को लेकर आशंका और बढ़ गई. मामले को लेकर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी एबीन बेनी अब्राहम ने बताया कि भंडरिया और बलीगढ़ क्षेत्र से भी बाघ की मौजूदगी की सूचना मिली है.

ग्रामीण और डीएफओ के बयान (Etv Bharat)

वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है

ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है. डीएफओ ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए कहा कि मिले पगमार्क बाघ के ही हैं. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और शाम के समय जंगल की ओर न जाएं और विशेष सतर्कता बरतें. फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे इलाके की निगरानी कर रही है.

लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील