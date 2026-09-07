गढ़वा में हाथियों के उत्पात से परेशान थे लोग, अब बाघ की दस्तक ने बढ़ाई दहशत
गढ़वा में हाथी और बाघों के हमलों की वजह से दहशत का माहौल है. अब तक कई लोग शिकार हो चुके हैं.
Published : September 7, 2026 at 6:49 PM IST
गढ़वाः जिले में हाथियों के बाद अब बाघ की भी दस्तक से दहशत बढ़ गई है. जिले के जंगली इलाकों में बाघ ने आधा दर्जन से अधिक पशुओं को अपना शिकार बना लिया है. वहीं, पिछले चार दिनों में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. रंका, भंडरिया, चिनिया, बरगढ़ और रमकंडा के जंगलों में बाघ और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भय का माहौल है. वन विभाग ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए लोगों को सतर्क रहने और सुबह-शाम जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है.
बाघ की मौजूदगी की सूचना से लोग परेशान
रंका के ढेगुरा जंगल में बाघ ने तीन बकरियों और एक बछड़े को मार डाला. इससे पहले भंडरिया इलाके में भी पशुओं के शिकार की सूचना मिली थी. जंगल में बाघ के पगमार्क मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है. ग्रामीणों का दावा है कि मिले निशान सामान्य जंगली जानवरों के पदचिह्न से अलग हैं. इसके बाद इलाके में बाघ की मौजूदगी को लेकर आशंका और बढ़ गई. मामले को लेकर जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी एबीन बेनी अब्राहम ने बताया कि भंडरिया और बलीगढ़ क्षेत्र से भी बाघ की मौजूदगी की सूचना मिली है.
वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है
ग्रामीणों से मिली जानकारी के आधार पर वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है. डीएफओ ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए कहा कि मिले पगमार्क बाघ के ही हैं. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और शाम के समय जंगल की ओर न जाएं और विशेष सतर्कता बरतें. फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे इलाके की निगरानी कर रही है.
लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील
एक तरफ जंगल में बाघ की दस्तक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ जंगली हाथियों के झुंड ने भी लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. पिछले चार दिनों में रंका और चिनिया इलाके में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत हो चुकी है. हाथियों ने दोनों लोगों को पैरों तले कुचलकर मार डाला. घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश देखने को मिला और लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया. ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर कब तक वे जंगली जानवरों के हमले का शिकार होते रहेंगे. वहीं, डीएफओ ने बताया कि दोनों मौतों की जानकारी वन विभाग को मिली और दोनों मामलों में पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है. उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की कि शाम के बाद और अहले सुबह जंगल की ओर न जाएं.
ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह
वन विभाग का कहना है कि जंगल का अपना प्राकृतिक स्वरूप और पारिस्थितिकी तंत्र होता है. जहां जंगल होगा, वहां पशु-पक्षियों की मौजूदगी भी होगी. बाघ राष्ट्रीय पशु है, वहीं हाथी भी जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे में वन विभाग का जोर लोगों को जागरूक करने और इंसान तथा वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने पर है. विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और वन क्षेत्र में अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है.
ये भी पढ़ेंः
हाथियों के बीच सेल्फी का जुनून साबित हुआ जानलेवा, गजराज के हमले में युवक की मौत
रामगढ़ में जंगली हाथियों का तांडव, महिला को कुचलकर मार डाला, गांव में दहशत का माहौल
पलामू टाइगर रिजर्व में नए बाघ की इंट्री! कॉरिडोर में लगाए गए कैमरे, हाई अलर्ट जारी