प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामला: घटना में शामिल हिस्ट्रीशीटर कौन? क्रॉस FIR के बाद जांच तेज

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामले में वीडियो में एक हिस्ट्रीशीटर भी देखा जा रहा है. जिसकी तलाश तेज हो गई है.

EDUCATION OFFICER ASSAULTED
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 22, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
देहरादून: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले में पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज किये हैं. पहले मुकदमा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौड़ियाल की शिकायत पर दर्ज किया गया है. दूसरा मुकदमा विधायक उमेश शर्मा काऊ के गनर की शिकायत पर हुआ है. वहीं, अब पुलिस मौके पर हंगामा करने वाले हिस्ट्रीशीटरों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल ने विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों के विरुद्ध गाली-गलौच, मारपीट और गोली मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है. विधायक के गनर कांस्टेबल सुशील रमोला की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें पुलिस दोनों मुकदमों में जांच रही है. शनिवार को हुई मार पिटाई और तोड़फोड़ की वीडियो में एक हिस्ट्रीशीटर भी है. जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है.

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मारपीट मामला (ETV Bharat)

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक के कक्ष में घटनाक्रम हुआ. जिसमें विधायक अपने समर्थकों को लेकर स्कूल के नाम को बदलने के लिए फॉलो कर रहे थे. उसी काम को लेकर वे वहां गए थे. इस दौरान कक्ष में गर्मागर्मी हो गई. जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें मारपीट ओर तोड़फोड़ की घटना हुई थी. इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल निदेशक अजय कुमार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं उनको हिरासत में लिया गया है.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया विधायक उमेश शर्मा काऊ के द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसमें उनके साथ अभद्रता का आरोप लगाया गया है. इसमें भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि वीडियो में एक व्यक्ति भी दिख रहा है. जिसका हिस्ट्रीशीटर का रिकॉर्ड भी है. इस पूरे घटनाक्रम में इसकी क्या भूमिका है? उसकी भी जांच की जा रही है.

देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल
शिक्षा अधिकारी मारपीट मामला
शिक्षा अधिकारी मारपीट हिस्ट्रीशीटर
EDUCATION OFFICER ASSAULTED

