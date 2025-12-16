ETV Bharat / state

सर्दियों में बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं? स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी

सर्दियों में बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी और आसान उपाय

"सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवाएं और गिरता तापमान बच्चों की सेहत के लिए चुनौती बन जाता है. खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस समय विशेष देखभाल की जरूरत होती है, ताकि वे सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बच सके और स्वस्थ रहकर पढ़ाई पर ध्यान दे सकें." - राजीव ठाकुर, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर

दरअसल डिसी सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को सभी विभागों की एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें सभी विभागों को ठंड के मौसम में बचाव के लिए निर्देशित किया गया था. सर्दियों के मौसम के दौरान जिले में कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सभी विभागों को अपनी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए थे. इसी के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ठंड को लेकर स्कूलों में एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में जिला के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने सर्दियों में स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल कैसे करें? इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों ठंड का कहर जारी है. प्रदेशभर में शीतलहर चल रही है. जिसके चलते सिरमौर जिला प्रशासन के आदेशों के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है. जिले के सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के जरिए से सभी स्कूल प्रमुखों को ठंड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि बच्चों को ठंड में सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाकर उचित प्रयास किए जाएं.

सर्दी-जुकाम से बचाव के घरेलू उपाय

अगर बच्चों को सर्दी हो जाए तो कुछ घरेलू उपाय उनकी सेहत सुधार सकते हैं.

हल्दी, अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर दें. भाप (स्टीम) लेने से बंद नाक खुल जाती है. गर्म पानी पिलाएं और ठंडे खाद्य पदार्थों से बचाएं.

स्कूल बैग और जूते की देखभाल

बच्चों को जूतों में सर्दी न लगे, इसके लिए उन्हें गर्म मोजे पहनाएं.

बैग में एक अतिरिक्त स्वेटर या टोपी जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए.

बच्चों के बैग में एक थर्मस में गर्म पानी या दूध जरूर दें.

सर्दियों में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. सही कपड़े, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली के साथ सर्दियों का आनंद लिया जा सकता है. सर्द मौसम में थोड़ी सी सावधानी बरतकर बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं और उन्हें ऊर्जा से भरपूर बनाए रख सकते हैं. इसलिए इस सर्दी में अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें और उन्हें सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बनाए.

स्कूल बस के लिए वैकल्पिक परिवहन पर विचार

एडवाइजरी में कहा गया कि अगर कोहरा बहुत घना है, तो वैकल्पिक परिवहन (Alternative Transportation) का उपयोग करें या स्कूल बस समय पर लाने के लिए पहले से ही स्कूल से संपर्क करें. वहीं, अगर कोहरे के कारण कोई समस्या हो, तो स्कूल से संपर्क करें. इसके अलावा बच्चों को समूह में चलने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि एक साथ कई बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं.

स्कूल प्रबंधन के लिए निर्देश जारी

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने स्कूल प्रमुखों को यह निर्देश भी जारी किए कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और प्रवेश नियंत्रण जैसी सुरक्षा प्रणालियां लगानी चाहिए. स्कूल को सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए जैसे विजिटर पॉलिसी और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित करना. स्कूलों को सुरक्षा ऑडिट करने चाहिए, ताकि कोहरे के कारण कोई खतरा उत्पन्न न हो. इसके अलावा कोहरे की स्थिति के लिए एक आपातकालीन योजना होनी चाहिए, जिसमें कोहरा कम होने तक बच्चों को स्कूल में रोकना या उन्हें घर भेजने की योजना शामिल हो.