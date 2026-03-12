इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गला रेतकर हत्या; गोदाम में मिला खून से लथपथ शव
मौके पहुंची पुलिस ने मृतक व्यापारी के गोदाम और आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला में लगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 3:20 PM IST
हापुड़: यूपी के हापुड़ के एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी का शव खून से लथपथ उसके गोदाम पर मिला. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. व्यापारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है. व्यापारी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है.
जानकारी के अनुसार, थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अयादनगर निवासी विनोद कुमार पुत्र शीशराम पाल की बछलौता रोड पर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम है. विनोद कुमार बुधवार की रात दुकान बंद करके घर नहीं पहुंचे और गोदाम के ऊपर सो गए. जब गुरुवार की सुबह परिजन गोदाम पर पहुंचे तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी विनोद कुमार का शव खून से लथपथ वहां पड़ा हुआ था.
शव देखते ही परिजनों की चीख निकल गई. शोर सुनकर आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर एकत्रित हो गए. व्यापारी विनोद कुमार की किसी ने बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी थी. सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने मृतक व्यापारी के गोदाम और आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला रहे है.
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि विनोद कुमार पुत्र शीशराम पाल अयाद नगर बाबूगढ़ के रहने वाले थे. उनका गोदाम बछलौता रोड पर था. गोदाम के ऊपर वह रहते थे. किसी ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी.
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया, परिजनों का कहना है कि किसी व्यक्ति ने फोन किया था और कहा था कि आज दुकान नहीं खुलेगी और कुछ अन्य बातें भी कर रहा है. परिजनों ने अभी तक किसी पर ना तो संदेह जताया है ना दुश्मनी होना बताया है. शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
