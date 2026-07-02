ETV Bharat / state

रेल सफर होगा और सुरक्षित, 226 करोड़ से बदलेगी सिग्नलिंग की तस्वीर, रायपुर मंडल के 13 स्टेशन होंगे हाईटेक

भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के दुर्ग–ताडोकी रेलखंड पर स्थित 13 स्टेशनों के लिए 226 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना के तहत मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से बदला जाएगा.

रायपुर: अब ट्रेनें सिर्फ पटरियों पर नहीं, बल्कि स्मार्ट तकनीक के भरोसे दौड़ेंगी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में 226 करोड़ रुपये की लागत से 13 स्टेशनों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा. यह बदलाव न सिर्फ रेल संचालन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि हादसों की आशंका कम करने, ट्रेनों की समयबद्धता बढ़ाने और यात्रियों की सुरक्षा को नई मजबूती देने वाला साबित होगा.

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम (ETV Bharat Chhattisgarh)

किन-किन स्टेशनों पर बदलेगी व्यवस्था?

परियोजना के तहत मरौदा, रिसमा, गुंडरदेही, लाटाबोर, बालोद, कुसुमकासा, दल्लीराजहरा, गुदुम, भानुप्रतापुर, केवटी, अंतागढ़, ताडोकी और रायपुर स्टोर डिपो (RSD) में नई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी.

क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और क्यों है जरूरी?

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक है, जो ट्रेनों के रूट सेटिंग और सिग्नल संचालन को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और स्वचालित बनाती है. इससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है, सिग्नलिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बनता है और किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में व्यवस्था तेजी से बहाल की जा सकती है.

यात्रियों को क्या होगा फायदा?

नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रेन संचालन अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद होगा. सिग्नलिंग फेल होने की घटनाएं कम होंगी, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और बढ़ते यात्री एवं माल परिवहन के दबाव को बेहतर ढंग से संभालने में रेलवे सक्षम होगा.

स्मार्ट रेलवे की दिशा में बड़ा कदम

यह परियोजना भारतीय रेल के देशभर में सिग्नलिंग सिस्टम के आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है. रेलवे का लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीक के जरिए सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करना है. रायपुर मंडल की यह परियोजना भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.