उन्नाव में राजस्व वसूली करने गए बिजली कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, मोबाइल फोन छीना, पुलिस ने बचाया
सूचना पर 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया. पुलिस घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:51 PM IST
उन्नाव : सदर कोतवाली क्षेत्र में बकाया बिजली बिल वसूली करने पहुंची टीम पर लोगों ने हमला कर दिया. बिजलीकर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. खंभे पर चढ़े बिजली कर्मी को पकड़कर नीचे खींच लिया. बाल पकड़कर घसीटा. लात-घुसे बरसाए. हमले में तीन कर्मचारियों को चोट आई है. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है.
सूचना पर 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया. पुलिस घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले गई. इलाज के बाद संविदा कर्मी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि राजस्व वसूली टीम को अक्सर उपभोक्ताओं के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है. कई उपभोक्ता बकाया चुकाने से बचने के लिए धमकी देते हैं, जबकि टीम सरकारी कार्य करती है.
सिटी पावर हाउस की राजस्व वसूली टीम शुक्रवार को कासिफ अली सराय मोहल्ले में बकाया बिल जमा कराने के लिए उपभोक्ताओं के यहां गई थी. टीम में संविदा कर्मी मोनू पटेल, वैभव गोपाल और सुभाष शामिल थे. टीम ने उपभोक्ता को उसके बकाया बिल की सूचना दी, लेकिन उपभोक्ता ने भुगतान से साफ इनकार कर दिया.
टीम के अनुसार, बिल की बात सुनते ही उपभोक्ता ने गाली-गलौज शुरू कर दी. सरकारी प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की चेतावनी देने पर माहौल अचानक बिगड़ गया. इसी दौरान मोहल्ले के कई युवक इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते टीम पर हमला कर दिया. आरोप है कि युवकों ने न सिर्फ कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की की, बल्कि सरकारी अभिलेख फाड़ दिए और टीम का मोबाइल फोन भी छीन लिया.
विरोध करने पर संविदा कर्मियों को बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा गया. हमले में मोनू पटेल, वैभव गोपाल और सुभाष गंभीर रूप से घायल हो गए. कर्मचारी वैभव गोपाल ने बताया, आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और चेतावनी दी कि वे दोबारा क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए न आएं. कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट, सरकारी अभिलेख नष्ट करना, मोबाइल फोन छीनना और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.
इंस्पेक्टर कोतवाली संजीव कुशवाहा ने बताया, कर्मचारियों ने तहरीर दी है. मामले की जांच की जा रही है. वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
