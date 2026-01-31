रायबरेली में JE और संविदाकर्मियों को दौड़ाकर पीटा; बकाया बिजली बिल वसूलने पहुंचे थे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 1:17 PM IST
रायबरेली: जिले के खीरों थानाक्षेत्र के मल्लपुर गांव बिजली का बकाया बिल वसूलने पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. JE सहित संविदाकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया. बिजलीकर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. हमला करने के आरोपी दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है.
लालगंज क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया अवर अभियंता विजय बहादुर सिंह विद्युत उपकेंद्र कलवा खेड़ा थाना खीरों ने तहरीर दी है. इसमें बताया है कि 30 जनवरी 2026 को वह अपनी टीम के साथ खीरों थाना क्षेत्र के मल्लपुर गांव पहुंचे थे.
यहां विद्युत कनेक्शन धारक रामअवतार पुत्र वृंदावन निवासी मल्लपुर का बिजली बिल 25056 रुपए बकाया था. उनसे पैसा जमा करने के लिए कहा गया तो उनके बेटे दिलीप और दीपक ने एक रिश्तेदार जीतलाल के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी. सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई.
तहरीर के आधार पर थाना खीरों में दिलीप यादव, दीपक यादव पुत्रगण रामअवतार और जीतलाल पुत्र रामशंकर निवासी ग्राम अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है. दिलीप यादव और दीपक यादव को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है.
अवर अभियंता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि उपभोक्ता राम अवतार का बकाया तो था ही वह नलकूप से केबल खींचकर घर में बिजली का उपयोग कर रहे थे. बिजली कर्मचारियों ने इसका वीडियो बनाया. इसी बीच दबंगों ने जेई सहित 5 लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.
विभाग में टीजी 3 पोस्ट पर तैनात विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बकाएदार का एक पीटी 2 का कनेक्शन था, जो कि गलत तरीके से घरेलू उपयोग में लाया जा रहा था. संविदाकर्मी मनोज और मेरे साथ इन लोगों मारपीट शुरू कर दी. संविदाकर्मी मनोज ने बताया कि वहां कुल 4 लोग थे. इन्होंने हमें मारा पीटा और कपड़े भी फाड़ दिए.
