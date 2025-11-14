Bihar Election Results 2025

लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे बिजली कर्मी, मध्यांचल मुख्यालय घेरा, कर्मचारी बोले- बड़े स्तर पर होगी छंटनी

पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर भी सवाल खड़े किए.

कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन.
कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 9:42 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 15 नवंबर से लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू करेगा. इस व्यवस्था का बिजली कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं. शुक्रवार को बिजली संगठन सड़क पर उतरा. शक्ति भवन पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बिजलीकर्मियों ने वर्टिकल व्यवस्था का विरोध किया.

कर्मचारियों ने बताया, यह व्यवस्था उपभोक्ता हित में होगी न कर्मचारियों के हित में. इस व्यवस्था के लागू होते ही कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छंटनी होगी. यह व्यवस्था किसी कीमत पर मंजूर नहीं है. प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर भी सवाल खड़े किए.

कर्मचारियों के वेतन में की गई कटौती : मध्यांचल के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य करने के बावजूद बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का अक्टूबर 2025 के वेतन में मनमानी तरीके से कटौती की गई है. मध्यांचल प्रबंधन ने कटे वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है. संगठन ने लखनऊ में मध्यांचल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 26 नवंबर से पहले समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन करेगा.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने कहा कि प्रबंधन ने 15 मई 2017 को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालक व अनुरक्षण कार्य के लिए, ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 आउटसोर्स कर्मचारियों को और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया.

उम्र का हवाला देकर कर्मचारियों को हटाया : संगठन के विरोध के बाद पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के अनुरक्षण व परिचालक कार्य के लिए कर्मचारियों को तैनात करने के लिए मानक निर्धारित करने को 23 मई को मानक समिति का गठन किया. चार सितंबर को अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 15 दिन के अंदर मानक समिति का रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए संगठन पदाधिकारियों को आश्वस्त किया. लेकिन न तो हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया गया और न ही मानक समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई. पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए 55 साल का हवाला देकर अनुभवी कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया.

पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 14 सितंबर को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कार्य के अनुरूप अनुबंध करने, वेतन 18000 रुपए निर्धारित करने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, घायल कर्मचारी का कैशलेस इलाज कराने, घायल कर्मचारी की तरफ से उपचार में व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान करने का आदेश निर्गत किया गया था, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है. कर्मचारियों के ईपीएफ में हुए घोटाले में जांच अधिकारियों की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि ईपीएफ घोटाला करने वाले ठेकेदारों को एक जिले के बाद दूसरे जिले में ठेका दिया जा रहा है.

LUCKNOW NEWS

