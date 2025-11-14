ETV Bharat / state

लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरे बिजली कर्मी, मध्यांचल मुख्यालय घेरा, कर्मचारी बोले- बड़े स्तर पर होगी छंटनी

कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 15 नवंबर से लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू करेगा. इस व्यवस्था का बिजली कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं. शुक्रवार को बिजली संगठन सड़क पर उतरा. शक्ति भवन पर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बिजलीकर्मियों ने वर्टिकल व्यवस्था का विरोध किया. कर्मचारियों ने बताया, यह व्यवस्था उपभोक्ता हित में होगी न कर्मचारियों के हित में. इस व्यवस्था के लागू होते ही कर्मचारियों की बड़े स्तर पर छंटनी होगी. यह व्यवस्था किसी कीमत पर मंजूर नहीं है. प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने पावर कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर भी सवाल खड़े किए. कर्मचारियों के वेतन में की गई कटौती : मध्यांचल के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य करने के बावजूद बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का अक्टूबर 2025 के वेतन में मनमानी तरीके से कटौती की गई है. मध्यांचल प्रबंधन ने कटे वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया है. संगठन ने लखनऊ में मध्यांचल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 26 नवंबर से पहले समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संगठन शक्ति भवन पर विशाल प्रदर्शन करेगा. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने कहा कि प्रबंधन ने 15 मई 2017 को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के परिचालक व अनुरक्षण कार्य के लिए, ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 आउटसोर्स कर्मचारियों को और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 आउटसोर्स कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश दिया था, लेकिन 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया.