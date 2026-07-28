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लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन; प्रांतीय महामंत्री बोले- "2023 से हटाये गये कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए"

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदर्शन पर प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने दी जानकारी.

लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन
लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : राजधानी में पावर कॉरपोरेशन के सामने मंगलवार को बिजली संविदा कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया. बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए और अपने साथ हुए अन्याय को लेकर विरोध प्रदर्शित किया. इस दौरान संगठन की तरफ से कई समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया गया. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से हुए इस प्रदर्शन को लेकर प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने "ईटीवी भारत" से बातचीत की. उन्होंने मांग की कि 2023 से हटाये गये कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए.


प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)




संगठन के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के साथ अब तक कई बार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वार्ता हो चुकी है. हर बार समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. हर बार झूठे वादे ही किए गए. मजबूरन कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर प्रबंधन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, झूठे आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा. इस बार प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी अपना हक लेकर ही हटेंगे. जब तक समाधान नहीं हो जाता, तब तक यहां पर प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई शहरों में वर्टिकल व्यवस्था लागू किए जाने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि अकुशल कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है, जिससे लगातार उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कर्मी बिजली के करंट से मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है. इलाज की भी व्यवस्था नहीं कराई जा रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, उन्हें कोर्ट के आदेश पर भी वापस नहीं लिया जा रहा है. इस तरह का मजाक ऊर्जा विभाग की तरफ से किया जा रहा है. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. इस बार हमने सोच लिया है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ जाता.


यह भी पढ़ें : यूपी में बिजली उपभोक्ता बढ़ रहे, पावर कॉरपोरेशन में कर्मचारी कम हो रहे, CM योगी से उठी ये मांग

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