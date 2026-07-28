ETV Bharat / state

लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन; प्रांतीय महामंत्री बोले- "2023 से हटाये गये कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए"

लखनऊ में बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में पावर कॉरपोरेशन के सामने मंगलवार को बिजली संविदा कर्मचारियों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू किया. बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारे लगाए और अपने साथ हुए अन्याय को लेकर विरोध प्रदर्शित किया. इस दौरान संगठन की तरफ से कई समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया गया. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से हुए इस प्रदर्शन को लेकर प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने "ईटीवी भारत" से बातचीत की. उन्होंने मांग की कि 2023 से हटाये गये कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए.





प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)





संगठन के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के साथ अब तक कई बार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वार्ता हो चुकी है. हर बार समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. हर बार झूठे वादे ही किए गए. मजबूरन कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर प्रबंधन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है.