इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में गोलबंद हुए बिजली कर्मचारी और इंजीनियर, कार्य बहिष्कार के साथ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी धमकी

बैठक के दौरान एनसीसीओईईई के सदस्य
Published : March 6, 2026 at 8:00 PM IST

रिपोर्ट - भुवन किशोर झा

रांची : देशभर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों ने कार्य बहिष्कार और सड़कों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है. सभी 10 मार्च 2026 को प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को संसद में पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं. इसे लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की बैठक हुई. जिसमें यह फैसला लिया गया. बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने की.

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एनसीसीओईईई ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि यह बिल किसान विरोधी, उपभोक्ता विरोधी और कर्मचारी विरोधी है. इसलिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को संसद में पेश न किया जाए. फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इस बिल को संसद में पेश करती है तो देशभर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इसका जोरदार विरोध करेंगे.

एनसीसीओईईई के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि इससे पहले विद्युत मंत्रालय ने इस बिल पर हितधारकों से सुझाव मांगे थे. देशभर के पॉवर सेक्टर से जुड़े सभी फेडरेशनों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने सर्वसम्मति से कहा था कि यह बिल जनविरोधी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए. लेकिन हितधारकों की टिप्पणियों को न तो सार्वजनिक किया गया और न ही परामर्श बैठकों की कार्यवाही जारी की गई. इसके विपरीत, 30 जनवरी 2026 को विद्युत मंत्रालय ने एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया, जिसमें ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को भी शामिल किया गया, जो खुले तौर पर बिजली क्षेत्र के निजीकरण का समर्थन करता रहा है.

शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि जिस संगठन ने पहले ही इस बिल का समर्थन कर दिया है, उसे ही कानून को अंतिम रूप देने वाले वर्किंग ग्रुप में शामिल करना पूरी प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण और असंवैधानिक बनाता है. उन्होंने कहा कि देशभर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर विद्युत मंत्रालय के इस एकतरफा कदम के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार हैं.

एनसीसीओईईई ने यह भी निर्णय लिया है कि 09 मार्च को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों को आमंत्रित कर उन्हें इस बिल के किसानों, गरीब उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी. सांसदों से आग्रह किया जाएगा कि यदि यह बिल संसद में पेश किया जाता है तो वे इसका विरोध करें और किसी भी स्थिति में इसे पारित न होने दें.

बैठक में ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे, महासचिव पी. रत्नाकर राव, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष आर.के. त्रिवेदी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के महासचिव मोहन शर्मा, कृष्णा, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव एवं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक सुदीप दत्ता, उपाध्यक्ष सुभाष लाम्बा तथा ऑल इंडिया पावरमेंस फेडरेशन के आर.के. पाराशर सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे.

