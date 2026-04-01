Smart Prepaid Meter से बिजलीकर्मी और उपभोक्ता सभी परेशान, कांग्रेस ने सीएम योगी को लिखा पत्र
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने पर सीएम योगी को पत्र लिख कर आपत्ति जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 8:12 AM IST
लखनऊ : यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से जनता से जुड़ी कई समस्याओं का जिक्र किया है. पत्र में लिखा है कि प्रदेश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद गंभीर परिस्थितियां पैदा हुई हैं. स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था से व्यापक जनअसंतोष है और इससे बिजलीकर्मी और उपभोक्ता सभी परेशान हैं.
पत्र के प्रमुख बिंदु
-प्रदेश में अब तक 74 लाख 48 हजार 263 स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं. जिनमें से लगभग 69 लाख 64 हजार 944 उपभोक्ताओं के मीटर बिना पूर्व सूचना के प्री-पेड मोड में परिवर्तित कर दिए गए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है.
-ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन अभियान के अंतर्गत 5 लाख 79 हजार 66 उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्वतः काट दिए गए. जिससे हजारों परिवारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अंधकार में रहने को विवश होना पड़ा.
-व्यापक स्तर पर यह शिकायत सामने आई है कि बिल जमा करने अथवा बैलेंस उपलब्ध होने के बाद भी बिजली आपूर्ति घंटों या कई दिनों तक बहाल नहीं हो रही है. जिससे यह साबित होता है कि वर्तमान प्रणाली तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है.
-उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली बिलों में असामान्य वृद्धि हो रही है. जिससे मीटर की सटीकता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगते हैं.
-इस समूची व्यवस्था के समानांतर विद्युत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है. जिससे विद्युत आपूर्ति एवं रख-रखाव प्रणाली के और अधिक प्रभावित होने की आशंका है.
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि वर्तमान स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था न तो तकनीकी रूप से परिपक्व है और न ही उपभोक्ता हितों की रक्षा करने में सक्षम है. इसके बावजूद इसे व्यापक स्तर पर लागू करना जनहित के विपरीत और प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है. प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों की निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि वर्तमान अव्यवस्था को एक आधार बनाकर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है.
अजय राय ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से लागू करने की प्रक्रिया स्थगित की जाए, जब तक कि यह पूरी तरह सक्षम और त्रुटिरहित सिद्ध न हो जाए. भुगतान के बाद बिजली आपूर्ति बहाली के लिए निर्धरित समय-सीमा (Time-bound restorationl) सुनिश्चित की जाए. उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
कांग्रेस अध्यक्ष ने मीटर की सटीकता, बिलिंग प्रणाली और तकनीकी संरचना का स्वतंत्र थर्ड पार्टी से पारदर्शी ऑडिट कराने पर जोर दिया है. साथ ही बिना पूर्व सूचना किसी भी मीटर को प्री-पेडमोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की छंटनी पर रोक लगाकर विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए. उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी और जवाबदेह शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए.
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