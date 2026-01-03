ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में बिजली कर्मी की हार्ट अटैक से मौत, भड़के साथी कर्मचारियों ने कोतवाली घेरी, अधीक्षण अभियंता पर FIR की मांग

नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : गड़ी पावर हाउस के टीजी–2 कर्मचारी की शुक्रवार देर शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई. शनिवार को नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों और परिजन शव लेकर कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की. मृतक के परिजनों और साथी बिजलीकर्मियों ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल पर बकाया वसूली के लिए अत्यधिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामले में सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया, परिजनों ने तहरीर दी है, लेकिन शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल द्वारा बकाया बिल वसूली को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे राम गोपाल राणा मानसिक तनाव में थे. शुक्रवार को मीटिंग में अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल ने अभद्र तरीके बात की थी. अधीक्षण अभियंता पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप. (Video Credit; ETV Bharat) ध्रुव कुमार मिश्रा ने बताया, राम गोपाल राणा लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और लक्ष्य पूरा न होने पर उन्हें बार-बार फटकार लगाई जा रही थी. प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी तनाव के कारण शनिवार शाम को ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल ले जाते समय हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.