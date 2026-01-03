ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में बिजली कर्मी की हार्ट अटैक से मौत, भड़के साथी कर्मचारियों ने कोतवाली घेरी, अधीक्षण अभियंता पर FIR की मांग

परिजनों और साथी कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता पर वसूली के लिए दबाव बनाने के साथ ही प्रताड़ित करने का भी आरोप लगया है.

नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन.
नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 3:44 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 4:24 PM IST

लखीमपुर खीरी : गड़ी पावर हाउस के टीजी–2 कर्मचारी की शुक्रवार देर शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई. शनिवार को नाराज बिजली विभाग के कर्मचारियों और परिजन शव लेकर कोतवाली पहुंचे और प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की.

मृतक के परिजनों और साथी बिजलीकर्मियों ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल पर बकाया वसूली के लिए अत्यधिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामले में सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया, परिजनों ने तहरीर दी है, लेकिन शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिश्रा का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल द्वारा बकाया बिल वसूली को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे राम गोपाल राणा मानसिक तनाव में थे. शुक्रवार को मीटिंग में अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल ने अभद्र तरीके बात की थी.

अधीक्षण अभियंता पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप. (Video Credit; ETV Bharat)

ध्रुव कुमार मिश्रा ने बताया, राम गोपाल राणा लंबे समय से मानसिक तनाव में थे और लक्ष्य पूरा न होने पर उन्हें बार-बार फटकार लगाई जा रही थी. प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी तनाव के कारण शनिवार शाम को ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल ले जाते समय हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.

मृतक राम गोपाल के बेटे गौरव कुमार ने बताया, पिता को लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार दबाव झेलना पड़ रहा था. बीती रात अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल ने उनके पिता को बुलाकर अकेले में प्रताड़ित किया, जिससे वे पूरी तरह टूट गए थे. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शव का पोस्टमॉर्टम कराने से भी इनकार कर दिया.

विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता ब्रह्म पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्तगी की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा.

मामले में अधीक्षण अभियंता विद्युत ब्रह्म पाल ने बताया कि नियमित रूप से विभाग कर्मचारियों के साथ बैठक की जाती है. बिजली बिल राहत योजना के कैंप समय पर लगाने और रिवेन्यू कलेक्शन के लिए सभी की जिम्मेदारी है. मैंने न तो किसी को प्रताड़ित किया है, न ही किसी से अभद्रता की है. हमारी संवेदनाएं रामगोपाल राणा के परिवार के साथ है.

मुख्य अभियंता बृजेश सिंह ने बताया कि परिजनों और विभागीय कर्मचारियों की मांग पर मामले की जांच करवाई जाएगी. यह दुखद घटना है. अगर किसी की गलती है तो संज्ञान जरूर लिया जाएगा. हम सभी कर्मचारी रेवेन्यू और कैंप को लेकर अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं. इसके लिए निर्देश दिए जाते हैं, दबाव बनाने जैसी कोई बात नहीं है.

