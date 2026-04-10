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ऊर्जा मंत्री ने कहा, स्मार्ट मीटर को पारदर्शी बनाया जाएगा, बैलेंस समाप्त होने पर नहीं कटेगी बिजली

विद्युत व्यवस्था का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है. “सिस्टम में जनता सर्वोपरि है”

बैलेंस समाप्त होने पर नहीं कटेगी बिजली
बैलेंस समाप्त होने पर नहीं कटेगी बिजली (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 6:41 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ में पावर कारपोरेशन के चेयरमैन और प्रदेश के सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की.

ऊर्जा मंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों का मूल्यांकन किया. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत व्यवस्था का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है. “सिस्टम में जनता सर्वोपरि है”, इसलिए सभी अधिकारी उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें. शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें.

स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं पर चिंता जाहिर करते हुए ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा, समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई जाए. स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में किसी प्रकार की भ्रांति या असमंजस की स्थिति नहीं रहनी चाहिए. इसके लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए. जिससे उपभोक्ता स्मार्ट मीटर के लाभों, उपयोगिता और संचालन प्रणाली को भली-भांति समझ सकें.

ऊर्जा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने के लिए नियमित रूप से जागरूक किया जाए. बैलेंस समाप्त होने से पूर्व उन्हें समय से सूचना उपलब्ध कराई जाए. अगर किसी उपभोक्ता का बैलेंस रात्रि के समय समाप्त होता है तो उसका विद्युत कनेक्शन रात में नहीं काटा जाएगा. अवकाश के दिनों में भी किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाए, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना न करना पड़े.

स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके और उन्हें भटकना न पड़े. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ व उत्तरदायी बनाया जाए.

बैठक में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य से क्षमता वृद्धि को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया. ट्रांसफार्मर, फीडर और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को समय रहते सुदृढ़ किया जाए, जिससे गर्मी के दौरान बढ़ती मांग के बावजूद निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश भी दिए गए. यह भी कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

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