दूर हुआ हिमाचल के इस गांव का अंधेरा, 40 सालों बाद ट्रांसफार्मर लगते ही जश्न में डूबे लोग

टांसफार्मर लगने के बाद गांव में कार्यक्रम का आयोजन ( ETV Bharat )

मंडी: जिला की ग्राम पंचायत नवालय के अंतर्गत आने वाले अति दुर्गम गांव चनाला आखिरकार वर्षों के बिजली संकट से बाहर निकल आया है. करीब चार दशकों के लंबे इंतजार के बाद गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला. वर्षों से बिजली की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए ये दिन किसी उपलब्धि या बड़े सपने के साकार होने से कम नहीं है. ग्राम पंचायत प्रधान ने कहा कि चनाला गांव में लंबे समय से कमजोर लाइन, कम वोल्टेज और बार-बार बिजली गुल होने की समस्या बनी हुई थी. कई घरों तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. घरों में चलने वाले बिजली यंत्र जैसे दूध की मशीन, वॉशिंग मशीन भी नहीं चल पाती थी. किसानों को कृषि से जुड़े कार्यों में परेशानी होती थी और महिलाओं के घरेलू कामकाज भी काफी हद तक प्रभावित रहते थे. छोटे स्तर पर स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने की संभावनाएं भी बिजली की कमी के कारण सीमित थीं. 40 साल बाद गांव में लगा ट्रांसफार्मर (ETV Bharat) युवा समाजसेवियों ने उठाया था मुद्दा