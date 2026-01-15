दूर हुआ हिमाचल के इस गांव का अंधेरा, 40 सालों बाद ट्रांसफार्मर लगते ही जश्न में डूबे लोग
गांव में ट्रांसफार्मर लगने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर की.
मंडी: जिला की ग्राम पंचायत नवालय के अंतर्गत आने वाले अति दुर्गम गांव चनाला आखिरकार वर्षों के बिजली संकट से बाहर निकल आया है. करीब चार दशकों के लंबे इंतजार के बाद गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया, जिससे पूरे गांव में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला. वर्षों से बिजली की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए ये दिन किसी उपलब्धि या बड़े सपने के साकार होने से कम नहीं है.
ग्राम पंचायत प्रधान ने कहा कि चनाला गांव में लंबे समय से कमजोर लाइन, कम वोल्टेज और बार-बार बिजली गुल होने की समस्या बनी हुई थी. कई घरों तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. घरों में चलने वाले बिजली यंत्र जैसे दूध की मशीन, वॉशिंग मशीन भी नहीं चल पाती थी. किसानों को कृषि से जुड़े कार्यों में परेशानी होती थी और महिलाओं के घरेलू कामकाज भी काफी हद तक प्रभावित रहते थे. छोटे स्तर पर स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने की संभावनाएं भी बिजली की कमी के कारण सीमित थीं.
युवा समाजसेवियों ने उठाया था मुद्दा
जटिल समस्या के समाधान में युवा समाजसेवियों की भूमिका निर्णायक साबित हुई. ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और संबंधित विभागों तक लगातार प्रभावी ढंग से पहुंचाने के साथ साथ अधिकारियों से संवाद किया, बल्कि गांव की वास्तविक स्थिति को सामने रखते हुए समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए. उनकी लगन, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के चलते आखिरकार गांव में नया ट्रांसफार्मर स्थापित हो सका.
गांव में कार्यक्रम का आयोजन
ट्रांसफार्मर लगने पर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से ग्रामीणों ने अपनी खुशी जाहिर की. महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने एकजुट होकर इस पल को उत्सव के रूप में मनाया. ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यह केवल एक ट्रांसफार्मर की स्थापना नहीं, बल्कि चनाला गांव के उज्ज्वल भविष्य की नींव है. ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि बेहतर बिजली आपूर्ति से बच्चों की पढ़ाई सुचारु होगी, कृषि कार्यों में सुविधा मिलेगी और घरेलू कामकाज आसान होगा. साथ ही, गांव में छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवा मंडल के सदस्य, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं. सभी ने एकजुट होकर विकास की इस पहल का स्वागत किया और आशा जताई कि भविष्य में भी इसी तरह गांव के विकास से जुड़े कार्य लगातार होते रहेंगे, जिससे चनाला गांव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा.
