बिजली के दुश्मन गिरफ्तार: जांजगीर चांपा में ट्रांसफॉर्मर से मेटल चुराने वाले 6 चोर गिरफ्तार

पकड़े गए चोर वाहन को एंबुलेंस बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे.

THIEVES ARRESTED
6 चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 7:30 PM IST

जांजगीर चांपा: शिवरीनारायण पुलिस ने ट्रांसफॉर्मर और केबल वायर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. मामले मे पुलिस ने बिलासपुर क्षेत्र के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 17 लाख का चोरी का माल बरामद किया. आरोपियों ने ट्रांसफॉर्मर चोरी करने के लिए एक बोलेरो वाहन को एम्बुलेंस बना कर चोरी के सामान का परिवहन किया था.

फर्जी एंबुलेंस की मदद से करते थे चोरी

दरअसल, शिवरीनारायण थाना में कनिष्ट यंत्री मनोज कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत में इंजीनियर ने दुरपा गांव मे 13-14 जनवरी की रात पुराने ट्रांसफॉर्मर से 230 किलो कॉपर वायर चोरी होने की शिकायत लिखाई. अधिकारी ने कहा कि 22 जनवरी को भी लोहर्सी गांव मे लगे ट्रांसफॉर्मर से 200 किलो कॉपर तार चोरी कर लिया गया. शिवरीनारायण पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की.

6 चोर गिरफ्तार (ETV Bharat)

पकड़े गए शातिर चोर

जांच के दौरान रिस्दा गांव के कबाड़ी कि दुकान मे छापामार कार्रवाई की, जिसमे भारी मात्रा में चोरी के कॉपर तार बरामद किया गया. पूछताछ में कबाड़ी दुकान के संचालक कुंदन वानी ने आरोपियों के साथ संगठित हो कर ख़राब ट्रांसफॉर्मर और केबल की रेकी करते थे. बाद में फोन में फोटो लेकर अपने साथियों को वहां भेजा करते थे. चोर के साथ बाद में खराब ट्रांसफॉर्मर से वायर निकाल लिया करते थे.

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने चोरी करने से पहले रेकी किया करते और ग्रामीणों को शक ना हो इसके लिए बोलेरो वाहन पर एंबुलेंस लिख कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. इस गिरोह ने बलौदा बाजार, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर के मुलमुला और अकलतरा थाना क्षेत्र मे 10 से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में और भी आरोपी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है.

