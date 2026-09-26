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बिजली चोरी रोकने के लिए जिस डिवाइस को लगाया था उसी में कर डाली सेंधमारी, इंजीनियर भी देखकर हैरान

सीतामढ़ी में छापेमारी के दौरान खुलासा, बॉक्स में छेद कर अवैध तार जोड़कर हो रही थी बिजली की खपत. रिपोर्ट- धर्मेंन्द्र झा.

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सीतामढ़ी में बिजली चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 26, 2026 at 1:39 PM IST

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सीतामढ़ी : बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग स्मार्ट मीटर और SMD बॉक्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि पुपरी में बिजली चोरी का ऐसा तरीका सामने आया है, जिसने विभागीय अभियंताओं को भी हैरान कर दिया. यहां एक उपभोक्ता पर आरोप है कि उसने स्मार्ट मीटर को सुरक्षित रखने वाले सील बंद SMD बॉक्स में ही छेद कर दिया और उसके जरिए अवैध तार जोड़कर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया.

छापेमारी के दौरान बिजली विभाग की टीम ने इस कथित चोरी का खुलासा किया. मामले में कनीय अभियंता रवि भूषण के आवेदन पर पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. विभाग के अनुसार, स्मार्ट मीटरिंग डिवाइस लगाने का मकसद सीधे बिजली लाइन में कट लगाकर चोरी रोकना है. लेकिन आरोपी ने सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाते हुए SMD बॉक्स को ही निशाना बनाया. विभाग ने बिजली चोरी से 48,623 के राजस्व नुकसान का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना भी लगाया है.

बिजली चोरी का अनोखा मामला

आवापुर उत्तरी पंचायत के मौलानगर वार्ड नंबर 13 में एक उपभोक्ता मोहम्मद राजा पर SMD बॉक्स की सुरक्षा कवच को भेदकर बिजली चोरी करने का आरोप लगा है. टीम ने देखा कि स्मार्ट मीटर को सुरक्षित रखने के लिए लगाए गए SMD बॉक्स में कथित तौर पर छेद किया गया था. इसी रास्ते से अवैध रूप से तार जोड़कर आवासीय परिसर में बिजली की आपूर्ति की जा रही थी.

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नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर की सुरक्षा में कैसे लगी सेंध?

बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सामान्य तौर पर बिजली चोरी करने वाले लोग बिजली के पोल से सीधे तार जोड़कर या मीटर से पहले लाइन में कट लगाकर बिजली का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. ऐसी चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. इसी व्यवस्था के तहत SMD बॉक्स लगाया जाता है.

SMD बॉक्स क्या होता है?

यह एक सील बंद इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा बॉक्स होता है, जिसमें स्मार्ट मीटर सुरक्षित रहता है. इसे आमतौर पर बिजली के पोल या उपभोक्ता के परिसर के बाहर लगाया जाता है. स्मार्ट मीटर बिजली की खपत का डेटा वायरलेस तरीके से बिजली कंपनी के सर्वर तक भेजता है. विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण मीटर से छेड़छाड़ या सीधे कट लगाकर बिजली चोरी करना आसान नहीं होता.

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डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

48,623 राजस्व नुकसान का दावा

कनीय अभियंता रवि भूषण ने बताया कि विभागीय जांच में बिजली चोरी की बात सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनके अनुसार, इस कथित बिजली चोरी के कारण विभाग को ₹48,623 के राजस्व नुकसान का आकलन किया गया है. विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ विभागीय क्षतिपूर्ति के तहत जुर्माना भी लगाया गया है.

''पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर मामले की कानूनी कार्रवाई शुरू कराई गई है. स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था का उद्देश्य बिजली की खपत की पारदर्शी निगरानी के साथ-साथ बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण करना है. ऐसे में स्मार्ट मीटर के सुरक्षा बॉक्स में छेद कर बिजली चोरी करने का मामला विभाग के लिए भी गंभीर है.''- रवि भूषण, कनीय अभियंता, बिजली विभाग, सीतामढ़ी

अभियंताओं के लिए भी बना हैरानी का मामला

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद बिजली चोरी रोकने के लिए तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के बावजूद अगर कोई उपभोक्ता सुरक्षा बॉक्स को नुकसान पहुंचाकर अवैध कनेक्शन लेता है तो विभाग के स्तर पर इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाती है. फिलहाल पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. बिजली विभाग की कार्रवाई के बाद अब यह भी देखा जा रहा है कि SMD बॉक्स में किस तरह छेद कर अवैध कनेक्शन जोड़ा गया और कितने समय से कथित तौर पर बिजली चोरी की जा रही थी.

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