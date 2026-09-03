ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक चैतराम अटामी के आवास की बिजली कटी, 2 कनेक्शनों पर लाखों का बिल बकाया होने का आरोप

दंतेवाड़ा: 2023 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चैतराम अटामी चुनाव जीते. चैतराम अटामी बस्तर संभाग से आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. चैतराम अटामी इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके आवास की बिजली काट दी गई है. बताया जा रहा है कि उनके आवास पर बिजली के 2 कनेक्शन एलॉट थे, जिनपर लाखों का बिजली बिल बकाया पड़ा है. बिजली बिल नहीं पटाने के चलते आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है. बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख 80 हजार का बिजली बिल बकाया है. ये भी कहा जा रहा है कि साल 2023 से ही ये बिजली बकाया है, जो बढ़ते बढ़ते अब लाखों में पहुंच चुका है.

बीजेपी विधायक के आवास की बिजली कटी

कहा जा रहा है कि जिस भवन की बिजली काटी गई है वो संबंधित भवन वन विभाग का है और वर्तमान में विधायक चैतराम अटामी को आवंटित है. भवन में बिजली के दो अलग-अलग कनेक्शन लगे हुए हैं, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है. बिजली विभाग के अनुसार, ''एक सिंगल फेज कनेक्शन पर करीब 2 लाख 30 हजार का बिजली बिल बकाया है. बताया जा रहा है कि इस कनेक्शन का बिल वर्ष 2023 से जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बकाया राशि लगातार बढ़ती गई. वहीं, दूसरे थ्री फेज कनेक्शन पर 50 हजार से अधिक का बिजली बिल बकाया है.''

बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों कनेक्शन काट दिए हैं. विभाग की इस कार्रवाई को करीब 2 दिन हो चुके हैं. इस बात की पुष्टि बिजली विभाग के सहायक अभियंता अविनाश लकड़ा ने भी की है.