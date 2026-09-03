बीजेपी विधायक चैतराम अटामी के आवास की बिजली कटी, 2 कनेक्शनों पर लाखों का बिल बकाया होने का आरोप
चैतराम अटामी दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं. साल 2023 में वो विधायक चुने गए. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 3, 2026 at 7:20 PM IST
दंतेवाड़ा: 2023 के विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चैतराम अटामी चुनाव जीते. चैतराम अटामी बस्तर संभाग से आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. चैतराम अटामी इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनके आवास की बिजली काट दी गई है. बताया जा रहा है कि उनके आवास पर बिजली के 2 कनेक्शन एलॉट थे, जिनपर लाखों का बिजली बिल बकाया पड़ा है. बिजली बिल नहीं पटाने के चलते आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है. बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख 80 हजार का बिजली बिल बकाया है. ये भी कहा जा रहा है कि साल 2023 से ही ये बिजली बकाया है, जो बढ़ते बढ़ते अब लाखों में पहुंच चुका है.
बीजेपी विधायक के आवास की बिजली कटी
कहा जा रहा है कि जिस भवन की बिजली काटी गई है वो संबंधित भवन वन विभाग का है और वर्तमान में विधायक चैतराम अटामी को आवंटित है. भवन में बिजली के दो अलग-अलग कनेक्शन लगे हुए हैं, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है. बिजली विभाग के अनुसार, ''एक सिंगल फेज कनेक्शन पर करीब 2 लाख 30 हजार का बिजली बिल बकाया है. बताया जा रहा है कि इस कनेक्शन का बिल वर्ष 2023 से जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बकाया राशि लगातार बढ़ती गई. वहीं, दूसरे थ्री फेज कनेक्शन पर 50 हजार से अधिक का बिजली बिल बकाया है.''
बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए दोनों कनेक्शन काट दिए हैं. विभाग की इस कार्रवाई को करीब 2 दिन हो चुके हैं. इस बात की पुष्टि बिजली विभाग के सहायक अभियंता अविनाश लकड़ा ने भी की है.
लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण नियमानुसार बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है: अविनाश लकड़ा, सहायक अभियंता, बिजली विभाग
वन विभाग का है भवन, विधायक को है आवंटित
गीदम रेंजर शिव टंडन के अनुसार, संबंधित भवन वन विभाग का है और फिलहाल दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी को आवंटित किया गया है.
भवन में लगे एक मीटर का कनेक्शन किसी कुंवर के नाम से दर्ज है, जिस पर ढाई लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है: शिव टंडन, रेंजर, गीदम
सवालों में विभाग
अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि सरकारी विभाग के भवन में वर्षों से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के बावजूद बकाया राशि इतनी अधिक कैसे बढ़ती चली गई. साथ ही, इस बिल के भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है, इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.
कौन हैं चैतराम अटामी
चैतराम अटामी दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं. चैतराम अटामी बस्तर संभाग से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं. विधानसभा चुनाव में चैतराम अटामी ने छविंद्र कर्मा को हराकर जीत दर्ज की थी.
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