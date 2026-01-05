ETV Bharat / state

बिजली विभाग ने काट दी पूरे गांव की बिजली, JE पर हमले का लिया बदला?

रोहतास के गांव में बिजली सप्लाई बंद ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास से बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है. जहां ग्रामीणों की मारपीट से नाराज बिजली विभाग के अधिकारी ने पूरे गांव की ही बिजली काट दी. ऐसे में पीने के पानी के लिए जहां हाहाकार मच गया हैं, वहीं लाइट के अभाव में पूरा गांव अंधेरे में डूबा है. ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस रात में आकर हमें परेशान करती है. जिस वजह से लोग घर छोड़कर फरार हैं. क्या है मामला?: असल में जिले के शिवसागर के जिगना गांव में 2 जनवरी को एक आटा चक्की में बिजली चोरी की शिकायत पर गए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी. मारपीट की घटना के बाद पिछले तीन दिनों से पूरे गांव की बिजली कटी हुई है. 2 जनवरी के बाद से गांव में अंधेरा छाया है. ग्रामीण और बिजली विभाग आमने-सामने (ETV Bharat) क्या है ग्रामीणों का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुछ लोग बिजली चोरी से जलाने की शिकायत पर विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने के लिए जब गांव पहुंचे तो एक-दो लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बदसलूकी की, जिसकी सजा पूरे गांव को दी जा रही है. पूरे गांव की बिजली काट दी गई है, जिससे तमाम गतिविधि ठप है. इस बाबत पंचायत के मुखिया जय प्रकाश चौरसिया ने विभाग से लिखित शिकायत भी की है लेकिन अभी तक बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई है.