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'चंद लोगों का था बिल बकाया, पूरे गांव की बिजली काट दी', ग्रामीणों ने विभाग पर लगाया मनमानी का आरोप

बिजली के अभाव में उद्योग ठप: बिजली आपूर्ति बंद होने से गांव के दो छोटे उद्योग भी ठप हो गए हैं. प्रधानमंत्री एफएमई योजना के तहत संचालित रोशनी एंटरप्राइजेज और ज्योति फैब्रिकेशन इकाई बिजली अभाव में बंद पड़े हैं. उद्यमी परेशान हैं. बिजली बहाल नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन कर जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.

"तीनों दिनों से गांव में बिजली नहीं है. एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट नहीं रहने के कारण बहुत परेशानी हो रही है. वहीं बच्चे रात को पढ़ नहीं पा रहे हैं."- ग्रामीण

तीन दिनों से बिजली आपूर्ति बंद: ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की मनमानी और अधिकारियों के रवैये के कारण यह स्थिति बनी हुई है. अब लोग जरनेटर के सहारे जीवनयापन करने को मजबूर हैं. बिजली नहीं रहने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, गर्मी में लोगों का जीवन कठिन हो गया है.

बेतिया: बिहार के बेतिया में बिजली की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं. पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड के तुमकड़िया गांव में पिछले तीन दिनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. भीषण गर्मी की शुरुआत में गांव के करीब ढाई सौ घर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

बिजली बहाल नहीं होने से ग्रामीण नाराज (ETV Bharat)

"जिन लोगों का बिल बकाया है, सिर्फ उनका बिजली कनेक्शन काटना चाहिए. यहां तो पूरे गांव की लाइट काट दी गई है. हमलोगों का पूरा पैसा जमा है, इसके बावजूद बिजली आपूर्ति बंद है. जिस वजह से छोटे उद्योग बंद हैं."- स्थानीय उद्यमी

क्यों है बिजली आपूर्ति ठप?: असल में 23 मार्च को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारी गांव पहुंचे और मुख्य पोल से बिजली कनेक्शन काट दिया. इस दौरान विरोध करने पर ग्रामीणों और कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. इस मामले में तीन नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इसके बाद पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई.

शुरुआत में ग्रामीणों ने इसे सामान्य कार्रवाई समझा लेकिन तीन दिन बाद भी बिजली बहाल नहीं होने से समस्या गंभीर हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि करीब 30 उपभोक्ताओं के बकाया बिल के कारण पूरे गांव को दंडित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है. वहीं एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि बिजली कार्यालय में बिल जमा करने पहुंचने पर उसे यह कहकर लौटा दिया गया कि वह तुमकड़िया गांव का निवासी है.

क्या बोले अधिकारी?: इस मामले में सहायक विद्युत अभियंता सूचित कुमार ने बताया कि गांव के करीब 60 फीसदी उपभोक्ताओं का बिल बकाया है. इसलिए आपूर्ति रोकी गई है. हालांकि एसडीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही समस्या का हल निकल जाएगा.

"जानकारी मिली है कि तुमकड़िया गांव में 60 प्रतिशत से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है. इसलिए आपूर्ति रोकी गई है लेकिन जांच कर जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा."- अभिजीत कुमार गोविंदा, एसडीएम

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