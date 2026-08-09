ETV Bharat / state

हरियाणा में बिजली सप्लाई हो सकती है ठप, 11 से 13 अगस्त तक हड़ताल !, पंचकूला में बिजली कर्मचारियों से बातचीत विफल

पंचकूला: हरियाणा में अब बिजली प्रदेशवासियों को परेशानी में डाल सकती है. हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा की हरियाणा पावर यूटिलिटीज के वरिष्ठ अधिकारियों से रविवार को पंचकूला स्थित शक्ति भवन में चली करीब दो घंटे की वार्ता बेनतीजा रही है. दरअसल, बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों और बिजली क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर हुई चर्चा के दौरान किसी भी प्रमुख मांग पर फैसला नहीं हो सका.

11 से 13 अगस्त तक बिजली गुल का संकट: हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता बेनतीजा रहने के बाद प्रदेश में 11, 12 व 13 अगस्त को पूर्व में घोषित तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. दरअसल, मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में कर्मचारियों व अधिकारियों की मांगें मजबूती से रखी. लेकिन सरकार और निगम प्रबंधन का रवैया नकारात्मक रहने की बात कही. पावर यूटिलिटीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन देते हुए हड़ताल स्थगित करने का आग्रह किया. लेकिन मोर्चे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे महज आश्वासन पर पीछे नहीं हट सकते.

मांगों पर लिखित फैसला: मोर्चे के पदाधिकारियों ने उनकी मांगों पर सकारात्मक, ठोस और लिखित फैसला नहीं होने तक हड़ताल स्थगित नहीं करने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष केवल कर्मचारियों की मांगों तक सीमित न होकर किसान, मजदूर और कर्मचारी वर्ग के अधिकारों और बिजली क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है.

हर कसौटी के लिए कर्मचारी तैयार: वहीं, मोर्चे ने अब प्रदेश के सभी बिजली कर्मचारियों-अधिकारियों से हड़ताल के तीनों दिन पूरी एकजुटता से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है. इसके साथ ही पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रखा जाएगा. मोर्चे ने कहा कि यदि सरकार किसी कसौटी पर उन्हें परखना चाहती है तो कर्मचारी भी इसके लिए हर कदम पर तैयार हैं.

बैठक में ये मौजूद रहे: बैठक में संयुक्त संघर्ष मोर्चा से चेयरमैन देवेन्द्र सिंह हुड्डा, प्रधान इकबाल चंदाना, महासचिव आरसी सिरोही, सुरेश राठी, विजेन्द्र बराड़, यशपाल देशवाल, पुनित कूंडू, राजेंद्र राणा, रविन्द्र घणघस, सुरेंद्र यादव, विनोद कुमार, मनोज सैनी, अशोक शर्मा, विकास नेहरा, अनिल पहल, राजकुमार महला, बलजीत बेनीवाल समेत अन्य उपस्थित रहे.