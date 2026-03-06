ETV Bharat / state

गोरखपुर में बिजली आपूर्ति; 5 साल में दोगुना हुई खपत, जानें कितने उपभोक्ता बढ़े

गोरखपुर : गोरखपुर शहर लगातार विस्तार ले रहा है. औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के साथ आवास योजनाएं आकार ले रही हैं. गोरखपुर विकास प्राधिकरण खुद और निजी बिल्डर की आवासीय योजनाओं में लोग बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यही कारण रहा कि बीते पांच साल में बिजली की खपत पांच गुना हो गई. इस डिमांड को देखते हुए शहर में नए पाॅवर स्टेशनों व उपकेंद्रों की स्थापना की गई. इससे शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधरने के साथ पड़ोसी जिले बिहार की निर्भरता भी काफी हो गई है.

बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर होने की वजह से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं आकार ले रही हैं. जिसके तहत बिजली के कई छोटे-छोटे पाॅवर स्टेशन और प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं. शहर का विस्तार चारों दिशाओं में हो रहा है. बिजली की समस्या न हो इस पर विभाग ने खूब काम किया है. 5 वर्षों के आंकड़े की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह एक लाख 49 हजार 117 है. इसी को देखते हुए बिजली आपूर्ति पर काफी जोर दिया गया है.

शहर के विस्तार की बात करें तो गोरखपुर- लखनऊ मार्ग औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी के रूप में भी विकसित हो रहा है. गोरखपुर-नेपाल रोड उत्तरी छोर नया गोरखपुर बसने के साथ दो विश्वविद्यालय और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के रूप में आकर ले रहा है. जहां ओमेक्स सिटी बसाई जा रही है.

शहर के दक्षिणी छोर गोरखपुर- बनारस रोड पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ पशु महाविद्यालय और निजी क्षेत्र की आवासीय योजनाएं आकार ले रही हैं. इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर- कुशीनगर, गोरखपुर-देवरिया रोड पर आवासीय योजनाओं के साथ एयरपोर्ट और निजी क्षेत्र की दो काॅलोनियां जीत इंटरप्राइजेज और एशप्रा समूह आवासीय योजना लॉन्च किया गया है.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार मेडिसिटी योजना, नया गोरखपुर का भी कुछ हिस्सा यहां डेवलप हो रहा है. यही वजह है कि यह शहर विकास का जो स्वरूप पैदा कर रहा है उसमें लोग व्यापार के साथ-साथ रोजगार के लिए भी गोरखपुर में बड़ी संख्या में आ रहे हैं. जिससे बिजली की खपत बढ़ी हुई है.

