गोरखपुर में बिजली आपूर्ति; 5 साल में दोगुना हुई खपत, जानें कितने उपभोक्ता बढ़े
औद्योगिक क्षेत्रों व आवास योजनाओं के चलते बढ़ी हुई बिजली की मांग के चलते कई पाॅवर स्टेशन स्थापित किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:01 AM IST
गोरखपुर : गोरखपुर शहर लगातार विस्तार ले रहा है. औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के साथ आवास योजनाएं आकार ले रही हैं. गोरखपुर विकास प्राधिकरण खुद और निजी बिल्डर की आवासीय योजनाओं में लोग बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी दिखा रहे हैं. यही कारण रहा कि बीते पांच साल में बिजली की खपत पांच गुना हो गई. इस डिमांड को देखते हुए शहर में नए पाॅवर स्टेशनों व उपकेंद्रों की स्थापना की गई. इससे शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधरने के साथ पड़ोसी जिले बिहार की निर्भरता भी काफी हो गई है.
बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर होने की वजह से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं आकार ले रही हैं. जिसके तहत बिजली के कई छोटे-छोटे पाॅवर स्टेशन और प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं. शहर का विस्तार चारों दिशाओं में हो रहा है. बिजली की समस्या न हो इस पर विभाग ने खूब काम किया है. 5 वर्षों के आंकड़े की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वह एक लाख 49 हजार 117 है. इसी को देखते हुए बिजली आपूर्ति पर काफी जोर दिया गया है.
शहर के विस्तार की बात करें तो गोरखपुर- लखनऊ मार्ग औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी के रूप में भी विकसित हो रहा है. गोरखपुर-नेपाल रोड उत्तरी छोर नया गोरखपुर बसने के साथ दो विश्वविद्यालय और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के रूप में आकर ले रहा है. जहां ओमेक्स सिटी बसाई जा रही है.
शहर के दक्षिणी छोर गोरखपुर- बनारस रोड पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ पशु महाविद्यालय और निजी क्षेत्र की आवासीय योजनाएं आकार ले रही हैं. इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर- कुशीनगर, गोरखपुर-देवरिया रोड पर आवासीय योजनाओं के साथ एयरपोर्ट और निजी क्षेत्र की दो काॅलोनियां जीत इंटरप्राइजेज और एशप्रा समूह आवासीय योजना लॉन्च किया गया है.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार मेडिसिटी योजना, नया गोरखपुर का भी कुछ हिस्सा यहां डेवलप हो रहा है. यही वजह है कि यह शहर विकास का जो स्वरूप पैदा कर रहा है उसमें लोग व्यापार के साथ-साथ रोजगार के लिए भी गोरखपुर में बड़ी संख्या में आ रहे हैं. जिससे बिजली की खपत बढ़ी हुई है.
मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव कहते हैं कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए बिजली निगम उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि के साथ ही नए केंद्रों की स्थापना की जा रही है. नए कनेक्शन के लिए भी आवेदन बड़ी संख्या में आ रहे हैं. बिजली की आपूर्ति की तमाम बाधाओं को दूर किया जा रहा है.
गोरखपुर में बिजली की खपत : बिजली आपूर्ति के लिए गोरखपुर को तीन भाग में बांटा गया है. जिसमें ग्रामीण प्रथम, ग्रामीण द्वितीय और महानगर शामिल हैं. वर्ष 2020-21 में ग्रामीण प्रथम में बिजली की कुल सप्लाई 275.201 मिलियन यूनिट थी. 2025-26 में यह 571.97 मिलियन यूनिट हो गई है. मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी बिजली की खपत बढ़ी है. इसी प्रकार ग्रामीण द्वितीय में वर्ष 2020-21 में 479.54 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हुई जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 987.16 मिलियन यूनिट हो गई है. गोरखपुर महानगर में वर्ष 2020-21 में 610 मिलियन यूनिट बिजली खर्च होती थी. वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 1065.24 मिलियन यूनिट हो गया है.
हर क्षेत्र में बढ़े उपभोक्ता : यह आंकड़े निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से बढ़े हैं. ग्रामीण प्रथम क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं की संख्या 2,84,772 थी. 2025-26 में यह संख्या 3,65,456 हो गई. ग्रामीण द्वितीय में 286211 उपभोक्ता की जगह 35415 उपभोक्ता वर्ष 2025- 26 में हो गए. महानगर क्षेत्र में वर्ष 2025- 26 में शहरी क्षेत्र में 2,02884 उपभोक्ता थे जो 2025-26 तक 23573 हो गए. आंकड़ों के अनुसार शहर में 5 साल के भीतर लगभग 33000 से अधिक उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है. बिजली की खपत को देखते हुए पांच नए पाॅवर स्टेशन 33 केवी के बनाए गए हैं. साथ ही ट्रांसमिशन सेंटर पर तीन बड़े क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है.
