नैनीताल में 10 घंटे बिजली शटडाउन, ठप रहेगी विद्युत आपूर्ति, जानिये इसकी वजह
पिटकुल द्वारा यह शटडाउन पूर्व नियोजित रखरखाव और परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 1, 2026 at 5:07 PM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्र में आज विद्युत आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बताया तकनीकी कमियों को दूर किए जाने के लिए आज विद्युत कटौती की गई है.
नैनीताल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. ऊर्जा निगम द्वारा 220 केवी पावर उपकेंद्र में 132 केवी बस बार का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के चलते आजशहर मे करीब 10 घंटे का शटडाउन किया है. जिसके चलते नैनीताल और आसपास के कई क्षेत्रों मे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी.
नैनीताल के एसडीओ प्रियंक पांडे ने बताया पिटकुल द्वारा यह शटडाउन पूर्व नियोजित रखरखाव और परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है. 132 केवी बस बार के अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा सुरक्षित हो जाएगी. इस दौरान विद्युत वितरण खंड से जुड़े कई उपकेंद्रों में बिजली आपूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित रहेगी.
उन्होंने बताया विद्युत भार को नियंत्रित करने और तकनीकी कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के उद्देश्य से 33 केवी और 11 केवी के कई उप संस्थानों की आपूर्ति प्रभावित होगी. इनमें सूखाताल, पाइंस, मेहरागांव, घोड़ाखाल, रामगढ़, बेतालघाट, गरमपानी, भीमताल, सरगाखेत, पदमपुरी और ओखलकांडा सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को रविवार के दिन बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है. 132 केवी बस बार के सफल कमीशनिंग के बाद ग्रिड की क्षमता में वृद्धि होगी. जिससे लोड प्रबंधन बेहतर होगा. बार-बार होने वाली तकनीकी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है.
विभाग का कहना है कि यह असुविधा अस्थायी है, लेकिन इसके लाभ दीर्घकालिक होंगे. एसडीओ प्रियंक पांडे ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि मौसम और तकनीकी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा कर लिया जाएगा. बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और स्थानीय गतिविधियों के चलते बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में पिटकुल और विद्युत वितरण विभाग द्वारा किए जा रहे यह तकनीकी सुधार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अहम माने जा रहे हैं.
पढे़ं- रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत में बिजली रहेगी गुल, वाटर सप्लाई भी हो सकती है बाधित, जानिए क्यों?