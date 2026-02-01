ETV Bharat / state

नैनीताल में 10 घंटे बिजली शटडाउन, ठप रहेगी विद्युत आपूर्ति, जानिये इसकी वजह

नैनीताल में 10 घंटे बिजली शटडाउन ( ETV Bharat )

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्र में आज विद्युत आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बताया तकनीकी कमियों को दूर किए जाने के लिए आज विद्युत कटौती की गई है. नैनीताल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. ऊर्जा निगम द्वारा 220 केवी पावर उपकेंद्र में 132 केवी बस बार का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग कार्य किया जा रहा है. इस कार्य के चलते आजशहर मे करीब 10 घंटे का शटडाउन किया है. जिसके चलते नैनीताल और आसपास के कई क्षेत्रों मे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी. नैनीताल के एसडीओ प्रियंक पांडे ने बताया पिटकुल द्वारा यह शटडाउन पूर्व नियोजित रखरखाव और परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है. 132 केवी बस बार के अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा सुरक्षित हो जाएगी. इस दौरान विद्युत वितरण खंड से जुड़े कई उपकेंद्रों में बिजली आपूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित रहेगी.