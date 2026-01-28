ETV Bharat / state

ताकि रोशन रहे हर गांव, भारी बर्फबारी के बीच बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी

बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के इसी जज्बे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

ELECTRICITY RESTORATION VIDEO IN SNOWFALL
भारी बर्फबारी के बीच भी बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी (HIMACHAL ELECTRICITY BOARD)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 5:29 PM IST

सराज: पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में सड़कें अभी भी बंद हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो चुकी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच मंडी जिले की सराज घाटी में भी स्थिति चुनौतीपूर्वण बनी हुई है, जहां बर्फबारी के पांच दिन बाद भी सैकड़ों गांव अंधेरे में हैं और बिजली बहाल करने के लिए बिजली बोर्ड के कर्मचारी दो से ढाई फीट बर्फ के बीच जोखिम उठाकर लगातार काम कर रहे हैं.

वायरल वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

इसी जज्बे की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बिजली बोर्ड के कर्मचारी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर करीब 35 फीट लंबा बिजली का पोल कंधों पर उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं. आसमान से लगातार बर्फ गिर रही है, लेकिन कर्मचारी बिना रुके आगे बढ़ते दिख रहे हैं. यह दृश्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

भारी बर्फबारी के बीच भी बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी (HIMACHAL ELECTRICITY BOARD)

पांचवें दिन भी अंधेरे में कई गांव

शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद पूरा सराज क्षेत्र अंधेरे में चला गया था. दो दिन बाद कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन पांचवें दिन भी कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है. गिरे और उखड़े पोलों को दोबारा खड़ा करने का काम लगातार जारी है.

ELECTRICITY RESTORATION IN SNOWFALL
बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी (HIMACHAL ELECTRICITY BOARD)

बंद सड़कों ने बढ़ाई मुश्किलें

सड़कें बंद होने के कारण बड़े वाहनों से पोल पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में कर्मचारी नए पोल कंधों पर उठाकर बर्फीले रास्तों से गांवों तक पहुंचा रहे हैं. दूसरे वीडियो में सराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ इलाके में दो से तीन गांवों के लोग खुद पोल उठाकर मदद करते नजर आ रहे हैं. बर्फबारी के कारण क्षेत्र में कुल 118 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हुए. एचटी लाइन के करीब 7000 मीटर और एलटी लाइन के 12000 मीटर तार टूट गए. मंगलवार तक 60 पोल खड़े कर दिए गए हैं, जबकि 4000 मीटर एचटी और 6000 मीटर एलटी लाइन बहाल की जा चुकी है.

विद्युत बोर्ड के एक्सईएन सुमित चौहान ने बताया, "कर्मचारी लगातार बिजली बहाल करने में जुटे हैं. बारिश, तेज हवा और बंद सड़कों के कारण काम में दिक्कतें आ रही हैं. गोहर मंडल में कुल 714 ट्रांसफार्मर हैं, जिनमें से 510 बंद हो गए थे. मंगलवार दोपहर दो बजे तक 28 को छोड़कर सभी ट्रांसफार्मर अस्थायी रूप से बहाल कर दिए गए हैं."

