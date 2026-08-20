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स्मार्ट मीटर की अधिक वसूली पर विद्युत नियामक आयोग का सख्त रुख; उपभोक्ताओं को लौटाए गए ₹32.75 करोड़

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की निर्धारित लागत से अधिक वसूली और कास्ट डाटा बुक के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में गुरुवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. इस दौरान आयोग ने बिजली कंपनियों के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया. आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार, सदस्य संजय कुमार सिंह और सदस्य लीगल गिरीश कुमार वैश्य की पीठ के समक्ष पावर कॉरपोरेशन व प्रदेश की सभी बिजली वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंध निदेशक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. अपने-अपने शपथ पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए. सुनवाई में आयोग के आदेश पर कोर्ट रूम में व्यक्तिगत रूप से पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार, पश्चिमांचल के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता, मध्यांचल के संदीप भगिया, पूर्वांचल के संदीप कुमार केस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन और डीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक श्रुति सहित सभी बिजली कंपनियों के निदेशक कॉमर्शियल उपस्थित रहे.

निर्धारित लागत से अधिक राशि वसूल की गई

पावर कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों की ओर से आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि कुल 92,231 विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाने के दौरान निर्धारित लागत से अधिक राशि वसूल की गई थी. इन उपभोक्ताओं को कुल ₹32 करोड़ 75 लाख की अतिरिक्त वसूली उनके बिजली बिलों में वापस कर दी गई है. सुनवाई के दौरान पावर कॉरपोरेशन के अधिवक्ता ने पूरे मामले में बिजली कंपनियों की ओर से अपना पक्ष विस्तार से रखा. निदेशक कॉमर्शियल, पावर कॉरपोरेशन ने भी इस मामले में आवश्यक तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए. हालांकि आयोग के सख्त रुख के बाद बिजली कंपनियों की ओर से देरी के अनुपालन में हुई कमी को लेकर बार-बार क्षमा याचना की गई. आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया कि नियामक आयोग के आदेशों और निर्धारित प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है. आयोग ने यह भी कहा कि अब पेनल्टी की राशि बढ़ गई है और आयोग के आदेशों का बार-बार उल्लंघन अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

3,75,859 नए कनेक्शनों में केवल 92,231 स्मार्ट मीटर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के समक्ष प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं का पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को नए कनेक्शन में अनिवार्य किए जाने के बाद बिजली कंपनियों के स्तर पर दोहरा मापदंड अपनाया गया. आयोग को बताया कि 10 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कुल 3,73,509 नए विद्युत कनेक्शन दिए जाने की जानकारी दी गई थी, जबकि 17 अगस्त तक पावर कॉरपोरेशन के अपडेट आंकड़े के अनुसार, यह संख्या बढ़कर 3,75,859 हो गई है. इसके बावजूद इनमें से केवल 92,231 उपभोक्ताओं को ही स्मार्ट मीटर के माध्यम से कनेक्शन दिया गया. इसका सीधा अर्थ यह है आरडीएसएस योजना के बीच में लगभग 75 प्रतिशत नए विद्युत उपभोक्ताओं को नॉन-स्मार्ट मीटर के माध्यम से कनेक्शन दिया गया, जबकि पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को नए कनेक्शनों के लिए अनिवार्य किए जाने की बात कही थी. कहा कि यह स्थिति केवल नियमों के अनुपालन का सवाल नहीं है, बल्कि यह पावर कॉरपोरेशन के सॉफ्टवेयर और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है. स्मार्ट मीटर अनिवार्य है तो फिर अलग-अलग क्षेत्रों में नॉन-स्मार्ट मीटर से कनेक्शन कैसे जारी हो रहे हैं?