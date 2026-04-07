विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बोले- टैरिफ की दरों पर फैसला जल्द
जनसुनवाई कार्यक्रम में सोमवार को तमाम उपभोक्ताओं ने विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार के सामने अपनी दिक्कतें रखीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:23 PM IST
कानपुर: शहर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और टैरिफ़ की दरों को लागू कराने के लिए हर साल उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में सोमवार को तमाम उपभोक्ताओं ने अपनी दिक्कतें आयोग अध्यक्ष के सामने रखीं.
केस्को की ओर से द स्पोर्ट्स हब में हुए जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों की समस्याओं को लेकर फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा जिस तरह के हालात देश और दुनिया में हैं, उन्हें देखते हुए मौजूदा समय में अगर टैरिफ की दरें बढ़ाई जाती हैं तो यह उद्योगों का गला घोंटने जैसा होगा.
इसी तरह पीआईए के प्रांत अध्यक्ष मनोज बांका ने कहा मौजूदा समय में उद्यमी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. फिलहाल आयोग को दरों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. जनसुनवाई के दौरान इसी तरीके से आम उपभोक्ताओं ने भी कहा बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी न की जाए.
आयोग के अध्यक्ष बोले जल्द होगा टैरिफ पर फैसला: जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं के स्तर से विभिन्न तरीके की समस्याएं व दिक़्क़तों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा जनसुनवाई में जो भी सुझाव आते हैं हम उनको एकत्रित करते हैं. इसके बाद जो भी टैरिफ की दरें निर्धारित करनी होती हैं. उनके लिए आयोग ने बाकायदा एक नियमावली बना रखी है.
आयोग के सभी सदस्य सुझावों और नियमावली का आपसी सामंजस्य देखते हुए उसे पर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद ही टैरिफ की दरों मैं किसी तरीके के बदलाव को लेकर कार्रवाई की जाती है. बोले इस साल भी हमें जो सुझाव मिले हैं जल्दी उन पर हम काम करेंगे.