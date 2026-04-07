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विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बोले- टैरिफ की दरों पर फैसला जल्द

कानपुर: शहर में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और टैरिफ़ की दरों को लागू कराने के लिए हर साल उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम में सोमवार को तमाम उपभोक्ताओं ने अपनी दिक्कतें आयोग अध्यक्ष के सामने रखीं.

केस्को की ओर से द स्पोर्ट्स हब में हुए जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों की समस्याओं को लेकर फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा जिस तरह के हालात देश और दुनिया में हैं, उन्हें देखते हुए मौजूदा समय में अगर टैरिफ की दरें बढ़ाई जाती हैं तो यह उद्योगों का गला घोंटने जैसा होगा.

इसी तरह पीआईए के प्रांत अध्यक्ष मनोज बांका ने कहा मौजूदा समय में उद्यमी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. फिलहाल आयोग को दरों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. जनसुनवाई के दौरान इसी तरीके से आम उपभोक्ताओं ने भी कहा बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी न की जाए.