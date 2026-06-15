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महंगाई का हाई वोल्टेज करंट, आम जनता को लगा बिजली का झटका, कांग्रेस ने साय सरकार पर साधा निशाना

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं मिली है. दुकानों, दफ्तरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित मोबाइल टावरों को ऊर्जा शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है.

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी कर दी गई है.नई व्यवस्था के तहत बिजली दरों में 30 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है. यानी हर महीने आने वाला बिजली बिल अब पहले से ज्यादा होगा.हालांकि स्थानीय निकायों के कार्यालय, छात्रावास और आवास बोर्ड की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट जैसी कुछ श्रेणियों को घरेलू टैरिफ में शामिल कर राहत दी गई है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब बिजली का बिल जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने वाला है. राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है. हालांकि वितरण कंपनी ने 24 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने औसतन 6.23 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी है. इसके बावजूद घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा. 1 जुलाई 2026 से नई दरें लागू होंगी. इस बढ़े रेट को लेकर कांग्रेस ने साय सरकार पर निशाना साधा है.

कृषि पंपों के लिए बिजली दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. हालांकि गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है. खेतों की रखवाली के लिए पंप कनेक्शन के साथ 100 वॉट तक लाइट और पंखे की सुविधा भी जारी रहेगी.

अस्थायी कनेक्शन वालों की जेब पर डबल मार

अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए भी खर्च बढ़ गया है. अब एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के अस्थायी कनेक्शनों पर सामान्य टैरिफ का 1.25 गुना नहीं बल्कि 1.5 गुना शुल्क देना होगा. यानी अस्थायी कनेक्शन अब और महंगे पड़ेंगे.

समय देखकर बिजली खर्च करेंगे तो मिलेगी राहत

आयोग ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू किया है. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग करने पर 5 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली खपत पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा. कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सौर घंटों में 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी.

चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष टैरिफ

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष टैरिफ तय किया गया है. निम्नदाब श्रेणी में यह दर 7.13 रुपये प्रति यूनिट और उच्चदाब श्रेणी में 6.42 रुपये प्रति केवीएएच निर्धारित की गई है.

महिला समूहों, अस्पतालों और छोटे उद्योगों को राहत जारी

महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत छूट मिलती रहेगी. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों को भी 10 प्रतिशत की रियायत जारी रखी गई है. पोहा और मुरमुरा मिलों को भी पूर्ववत छूट मिलेगी.

सौर ऊर्जा और हरित परियोजनाओं को बढ़ावा

सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं. निर्धारित अवधि में शुरू होने वाली परियोजनाओं को पारेषण शुल्क में रियायत दी गई है. वहीं हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज से छूट दी गई है.

बिजली बिल समय पर नहीं भरा तो लगेगा नया चार्ज

विलंबित भुगतान अधिभार की व्यवस्था भी बदल दी गई है. अब 1.5 प्रतिशत मासिक के बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लेट फीस लगेगी. वहीं प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है. अग्रिम भुगतान पर मिलने वाली छूट भी 1.25 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गई है.

कुल मिलाकर आयोग ने बिजली वितरण कंपनी की 24 फीसदी बढ़ोतरी की मांग को खारिज करते हुए औसतन 6.23 फीसदी वृद्धि को मंजूरी दी है. लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर दुकानदारों और किसानों तक, लगभग हर वर्ग को अब ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा. ऐसे में सवाल यही है कि क्या बढ़ती महंगाई के दौर में बिजली का यह हाई वोल्टेज करंट आम आदमी की जेब पर और बड़ा झटका साबित होगा?

कांग्रेस ने साय सरकार पर बोला हमला

कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को आम जनता के साथ अन्याय बताया है. उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश की जनता स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार लोगों को राहत देने के बजाय बिजली दरों में वृद्धि कर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है.

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर और बढ़ी हुई बिजली दरों के जरिए आम उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों, किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए यह फैसला बड़ा झटका है. कांग्रेस का मानना है कि भाजपा सरकार जनहित के बजाय बिजली कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है.