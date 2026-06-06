कब पहुंचेगी बिजली? विभागीय समन्वय के अभाव में अधर में लटकी बिजली पहुंचाने की योजना
लातेहार के कई ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं. बिजली पहुंचाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया.
Published : June 6, 2026 at 10:22 AM IST
लातेहार: हर गांव, हर टोला और हर घर तक बिजली पहुंचाने की सरकार की योजना अभी तक पूरी तरह धरातल पर उतर नहीं पाया है. विभागीय समन्वय के अभाव में विद्युत आपूर्ति की योजनाएं अधर में लटक रही है. लातेहार जिले के मनिका और लातेहार प्रखंड के बॉर्डर पर स्थित परहिया टोला, पिपरा पत्थर, टेंगरा पत्थर, खीराखाड़ आदि कई ऐसे गांव हैं, जहां के लोग आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं.
बिजली से वंचित पूरा इलाका
दरअसल, आजादी के बरसों बाद जब नक्सलवाद खत्म हुआ तो गांव में विकास योजनाएं पहुंचने लगी. सरकार के द्वारा गांव-गांव तक बिजली सेवा भी उपलब्ध कराने की बड़ी योजना चलाई गई. हालांकि योजना संचालन के बावजूद कुछ गांव बिजली सेवा से वंचित रह गए थे. सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांव को सर्वे कर बिजली पहुंचाने की योजना स्वीकृत की.
लातेहार के परहिया टोला, पिपरा पत्थर, टेंगरा पत्थर, खीराखाड़ आदि कई गांव तक भी बिजली पहुंचाने की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य भी शुरू कर दिया गया. बिजली आने की खुशी में ग्रामीण इतने उत्साहित थे कि खुद ही बिजली विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर पोल के लिए गड्ढा खोद डाला. काम तेजी से चल ही रही थी कि योजना पर विभागीय समन्वय की कमी का ग्रहण लग गया.
वन विभाग ने क्यों रोका कार्य
गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए पोल लगाने का कार्य आरंभ ही किया गया था कि वन विभाग के कर्मी कार्यस्थल पर पहुंचे और बिजली पोल लगाने के कार्य को रोक दिया. वन विभाग के कर्मियों का कहना था कि जब तक वन विभाग से एनओसी नहीं मिल जाएगी तब तक बिजली का पोल नहीं लगाने दिया जाएगा.
स्थानीय कुलदीप उरांव, फेकू परहिया, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश उरांव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पोल लगाने के लिए मेहनत कर गड्ढा भी किया गया. लेकिन वन विभाग ने कार्य को रोक दिया. ग्रामीणों ने कहा कि बिजली नहीं रहने के कारण पूरा इलाका विकास से पूरी तरह वंचित है. ग्रामीणों ने बताया कि यह पूरा इलाका आदिवासी और आदिम जनजातियों से भरा हुआ है.
जल्द शुरू होगा कार्य
इधर, इस संबंध में पूछने पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने बताया कि वन विभाग के द्वारा तकनीकी कारण से कार्य को रोका गया था. मामले को लेकर वन विभाग के वरीय अधिकारियों से बातचीत हो रही है. संभावना है कि जल्द ही बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा हो जाएगा. वहीं, रेंजर उमेश दुबे ने बताया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही काम कराया जा रहा था, जिस कारण जंगल को नुकसान हो रहा था.
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