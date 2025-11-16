ETV Bharat / state

लातेहार के डोरम गांव के ग्रामीण ढिबरी युग में जीने को विवश, 5 साल से नहीं जले बल्ब

लातेहार के ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग ढिबरी युग में जीने को विवश हैं. खबर में पढ़िए ऐसे ही एक गांव की रिपोर्ट.

Electricity Problem In Latehar
लातेहार के डोरम गांव के बच्चे लैंप जलाकर पढ़ाई करते. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः झारखंड राज्य में आदिवासियों के विकास के नाम पर तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे आदिवासी गांव हैं, जहां योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही है. लातेहार के सरयू प्रखंड का डोरम गांव इसका एक उदाहरण है. आदिवासी बहुल इस गांव में कहने के लिए तो 5 साल पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि बरसों से इस गांव में बिजली के बल्ब नहीं जले हैं.

दरअसल डोरम गांव में लगभग 150 आदिवासी परिवार निवास करते हैं. सरयू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. कागजों में यहां 5 वर्ष पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है. लोगों के घरों में कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजली पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद तार में फॉल्ट आ जाने के कारण जो बिजली गई, वह वापस फिर गांव में नहीं लौटी.

लातेहार के डोरम गांव की समस्या पर रिपोर्ट और ग्रामीणों (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने साझा की परेशानी

इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण शिवमंगल सिंह बताते हैं कि जब गांव में बिजली आ रही थी तो यहां के ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया था. बिजली के तार खींचने से लेकर बिजली के खंभे लगाने तक में ग्रामीणों ने श्रमदान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों तक बिजली जली. बिजली का तार खराब रहने के कारण फाल्ट हुआ और वापस गांव में बिजली नहीं आई. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका. इसी कारण पूरा गांव आज ढिबरी युग में जी रहा है.

Electricity Problem In Latehar
लातेहार के डोरम गांव में लगा बिजली पोल और तार. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में दिया था धरना

इधर, ग्रामीणों ने गांव में बिजली बहाल करने की मांग को लेकर लातेहार जिला मुख्यालय में धरना भी दिया था. सांसद प्रतिनिधि विवेकानंद गुप्ता और जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया. विभाग से ग्रामीणों को आश्वासन मिला है कि उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाएगा.

Electricity Problem In Latehar
लातेहार के डोरम गांव के एक घर में लगा बिजली मीटर. (फोटो-ईटीवी भारत)

इधर, इस संबंध में सरयू प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गांव में ना तो आने-जाने का रास्ता है और ना ही गांव में बिजली है. 5 साल पहले बिजली खराब हुई है, जिसे आज तक नहीं दुरुस्त किया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया. वहीं जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह ने कहा कि यदि 25 दिसंबर तक गांव में बिजली नहीं पहुंची तो बिजली विभाग के कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी.

जल्द होगी गांव में बिजली बहाल-कार्यपालक अभियंता

इधर, इस संबंध में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने कहा कि जिस भी गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या बिजली खराब है, वहां बिजली बहाल करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है. आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर लातेहार जिले के सभी गांव में बिजली सेवा दुरुस्त होगी.

ये भी पढ़ें-

बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद! इन राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट, रोजाना 5.71 करोड़ का नुकसान

लातेहार में बिजली के लिए समाधि आंदोलन! गड्ढे बैठे कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

देवघर में खतरा बने बिजली पोल! ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य पर उठे सवाल

TAGGED:

DORAM VILLAGE OF LATEHAR
ELECTRICITY PROBLEM IN LATEHAR
ELECTRICITY PROBLEM IN JHARKHAND
लातेहार में बिजली समस्या
ELECTRICITY PROBLEM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.