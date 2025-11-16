ETV Bharat / state

लातेहार के डोरम गांव के ग्रामीण ढिबरी युग में जीने को विवश, 5 साल से नहीं जले बल्ब

लातेहार के डोरम गांव के बच्चे लैंप जलाकर पढ़ाई करते. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहारः झारखंड राज्य में आदिवासियों के विकास के नाम पर तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे आदिवासी गांव हैं, जहां योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही है. लातेहार के सरयू प्रखंड का डोरम गांव इसका एक उदाहरण है. आदिवासी बहुल इस गांव में कहने के लिए तो 5 साल पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि बरसों से इस गांव में बिजली के बल्ब नहीं जले हैं.

दरअसल डोरम गांव में लगभग 150 आदिवासी परिवार निवास करते हैं. सरयू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. कागजों में यहां 5 वर्ष पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है. लोगों के घरों में कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजली पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद तार में फॉल्ट आ जाने के कारण जो बिजली गई, वह वापस फिर गांव में नहीं लौटी.

लातेहार के डोरम गांव की समस्या पर रिपोर्ट और ग्रामीणों (वीडियो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने साझा की परेशानी

इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण शिवमंगल सिंह बताते हैं कि जब गांव में बिजली आ रही थी तो यहां के ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया था. बिजली के तार खींचने से लेकर बिजली के खंभे लगाने तक में ग्रामीणों ने श्रमदान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों तक बिजली जली. बिजली का तार खराब रहने के कारण फाल्ट हुआ और वापस गांव में बिजली नहीं आई. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका. इसी कारण पूरा गांव आज ढिबरी युग में जी रहा है.

लातेहार के डोरम गांव में लगा बिजली पोल और तार. (फोटो-ईटीवी भारत)

ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में दिया था धरना