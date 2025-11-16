लातेहार के डोरम गांव के ग्रामीण ढिबरी युग में जीने को विवश, 5 साल से नहीं जले बल्ब
Published : November 16, 2025 at 3:21 PM IST
लातेहारः झारखंड राज्य में आदिवासियों के विकास के नाम पर तो तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे आदिवासी गांव हैं, जहां योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही है. लातेहार के सरयू प्रखंड का डोरम गांव इसका एक उदाहरण है. आदिवासी बहुल इस गांव में कहने के लिए तो 5 साल पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि बरसों से इस गांव में बिजली के बल्ब नहीं जले हैं.
दरअसल डोरम गांव में लगभग 150 आदिवासी परिवार निवास करते हैं. सरयू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. कागजों में यहां 5 वर्ष पहले ही बिजली पहुंचा दी गई है. लोगों के घरों में कनेक्शन भी दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिजली पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद तार में फॉल्ट आ जाने के कारण जो बिजली गई, वह वापस फिर गांव में नहीं लौटी.
ग्रामीणों ने साझा की परेशानी
इस संबंध में स्थानीय ग्रामीण शिवमंगल सिंह बताते हैं कि जब गांव में बिजली आ रही थी तो यहां के ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया था. बिजली के तार खींचने से लेकर बिजली के खंभे लगाने तक में ग्रामीणों ने श्रमदान किया था, लेकिन कुछ ही दिनों तक बिजली जली. बिजली का तार खराब रहने के कारण फाल्ट हुआ और वापस गांव में बिजली नहीं आई. उन्होंने बताया कि मामले को लेकर जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका. इसी कारण पूरा गांव आज ढिबरी युग में जी रहा है.
ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में दिया था धरना
इधर, ग्रामीणों ने गांव में बिजली बहाल करने की मांग को लेकर लातेहार जिला मुख्यालय में धरना भी दिया था. सांसद प्रतिनिधि विवेकानंद गुप्ता और जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया. विभाग से ग्रामीणों को आश्वासन मिला है कि उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जाएगा.
इधर, इस संबंध में सरयू प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गांव में ना तो आने-जाने का रास्ता है और ना ही गांव में बिजली है. 5 साल पहले बिजली खराब हुई है, जिसे आज तक नहीं दुरुस्त किया गया. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया. वहीं जिला परिषद सदस्य कन्हाई सिंह ने कहा कि यदि 25 दिसंबर तक गांव में बिजली नहीं पहुंची तो बिजली विभाग के कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी.
जल्द होगी गांव में बिजली बहाल-कार्यपालक अभियंता
इधर, इस संबंध में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने कहा कि जिस भी गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है या बिजली खराब है, वहां बिजली बहाल करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है. आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर लातेहार जिले के सभी गांव में बिजली सेवा दुरुस्त होगी.
