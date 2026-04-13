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लातेहार: बिनगड़ा गांव के लोग ढिबरी युग में जीने को मजबूर, 10 महीने से अंधेरे में हैं ग्रामीण

लातेहार: सरकार द्वारा गांव-गांव और टोले-टोले तक बिजली पहुंचाने के दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ कागज पर बिजली जल रहे हैं. लातेहार सदर प्रखंड के बिनगड़ा गांव के भैंसमारा खरवार टोला में पिछले 10 माह से बिजली गायब है. बिजली के अभाव में यह गांव पूरी तरह ढिबरी युग में पहुंच गया है. बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसानों की खेती तक प्रभावित है.

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के बिनगड़ा गांव के भैंसमारा खरवार टोला तक बिजली पहुंचाई गई थी. लेकिन गत वर्ष गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था. उसके बाद गांव में जो बिजली गायब हुई वह वापस आज तक नहीं लौटी. बिजली खराब होने के कारण अज्ञात चोरों ने गांव के खराब पड़े ट्रांसफार्मर की भी चोरी कर ली. जिसकी शिकायत यहां के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अपने जनप्रतिनिधियों से भी किया. लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और न ही गांव में बिजली वापस आई.

बिनगड़ा गांव (ETV BHARAT)

शिक्षा और सिंचाई से लेकर मोबाइल चार्ज करने में परेशानी

इधर, स्थानीय ग्रामीण छोटू सिंह, संजय सिंह, राजू सिंह, गुलाब सिंह, संतोष सिंह आदि ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. लगभग 10 महीना पहले गांव की बिजली खराब हो गई. उसके बाद कई बार बिजली के लिए गुहार लगाई गई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई.

ग्रामीणों ने बताया कि बिजली नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों की पढ़ाई से लेकर खेतों की सिंचाई तक प्रभावित हो गई है. यहां तक की ग्रामीणों को अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है.