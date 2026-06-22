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बिहार में सरकारी जमीन पर बनी झुग्गी-झोपड़ी में आखिर कैसे लगा बिजली मीटर?

अररिया में सरकारी जमीन से प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर झुग्गी-झोपड़ियां हटाई. वहीं झोपड़ी में बिजली मीटर लगाए जाने पर खड़े हुए सवाल. पढ़ें खबर-

ENCROACHMENT IN ARARIA
अररिया में झोपड़ी में बिजली मीटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 11:54 AM IST

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अररिया: बिहार के अररिया जिले में शहर के गोढ़ी चौक के पास वन विभाग कार्यालय के सामने स्थित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे बनी दर्जनों झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. वहीं झोपड़ी में मिला बिजली मीटर बड़ा सवाल बन गया है.

बिजली कनेक्शन पर उठे गंभीर सवाल: कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल बिजली विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन झुग्गियों में बिजली विभाग की ओर से मीटर लगाए गए थे और नियमित बिजली सप्लाई भी हो रही थी. सरकारी जमीन पर बिना स्वामित्व या वैध दस्तावेज के स्थायी बिजली कनेक्शन कैसे दिए गए, यह जांच का विषय बन गया है.

अररिया में झोपड़ी में बिजली मीटर (ETV Bharat)

सरकारी जमीन पर बसे थे अतिक्रमणकारी: जिस जगह पर झुग्गियां बनी हुई थीं, वह पूरी तरह सरकारी जमीन बताई जा रही है. प्रशासन के अनुसार यहां बिना किसी अनुमति के अतिक्रमण कर झोपड़ियां बना ली गई थी. कार्रवाई के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे कानून के अनुसार जरूरी कदम बताया. कई परिवार अब बेघर हो गए हैं और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

स्थल जांच हुई या नहीं?: लोग पूछ रहे हैं कि क्या कनेक्शन जारी करने से पहले बिजली विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया था. यदि जमीन सरकारी थी तो वहां मीटर लगाना विभाग की लापरवाही को दर्शाता है. मामले में अब बिजली मीटर लगाने और कनेक्शन देने की पूरी प्रक्रिया को जांच के दायरे में लाया जा सकता है.

मीटर लगाने में पैसे दिए गए- स्थानीय: स्थानीय निवासी मो. एजाज ने बताया कि बिजली मिस्त्री के द्वारा मीटर लगाया गया था. उन्होंने घूस देने की बात से इनकार किया, लेकिन रुपये देकर मीटर लगवाने की पुष्टि की. इस बयान ने विभाग की कार्यप्रणाली पर और सवाल खड़े कर दिए हैं.

"ये मेरी बहन की झोपड़ी थी. मीटर के लिए हमलोगों ने बिजली ऑफिस में अप्लाई किया था. 5-6 हाजार रुपये लगे थे और मिस्त्री ने मीटर लगाया गया था."-मो. एजाज, स्थानीय

ENCROACHMENT IN ARARIA
अररिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

आगे भी चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान: नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रराज प्रकाश ने बताया कि यह कार्रवाई वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिलेगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जिले में आगे भी जारी रहेगी.

"अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिलेगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी."-चंद्रराज प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अररिया

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