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बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, काम पर लौटने का ऐलान, सरकार के साथ बैठक के बाद फैसला

meeting in panchkula ( ETV Bharat )

पंचकूला: बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस करने का ऐलान किया है. पंचकूला में बिजली कर्मचारी यूनियन और हरियाणा सरकार के बीच अहम बैठक हुई. जिसके बाद बिजली कर्मचारी यूनियन ने ये फैसला किया. इससे पहले बिजली मंत्री अनिल विज ने यूनियन नेताओं से बातचीत की और बिजली अधिनियम की धारा 108 के तहत फैसले को डिनोटिफाई का आश्वासन दिया. वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर अलग कमरे में चर्चा की.

बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल: संयुक्त कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र हुड्डा ने कहा "सीएम नायब सैनी और ऊर्जा मंत्री ने निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया. हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं. हमने मजबूरी में हड़ताल की. आज हमारे से साथ सरकार ने बातचीत की और धारा 108 के तहत HERC के इस फैसले को खारिज करने का आश्वासन दिया. सीएम ने हमें आश्वाशन दिया कि बिजली विभाग में निजी कंपनी को घुसने नहीं देंगे. किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं आने दिया जाएगा. ऊर्जा मंत्री के साथ 3 नवंबर को हमारी फिर बैठक होगी".