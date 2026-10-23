बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, काम पर लौटने का ऐलान, सरकार के साथ बैठक के बाद फैसला
बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है. पंचकूला में बिजली कर्मचारी यूनियन और हरियाणा सरकार के बीच बैठक हुई. जिसके बाद ये फैसला हुआ.
Published : October 23, 2026 at 6:36 PM IST
पंचकूला: बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस करने का ऐलान किया है. पंचकूला में बिजली कर्मचारी यूनियन और हरियाणा सरकार के बीच अहम बैठक हुई. जिसके बाद बिजली कर्मचारी यूनियन ने ये फैसला किया. इससे पहले बिजली मंत्री अनिल विज ने यूनियन नेताओं से बातचीत की और बिजली अधिनियम की धारा 108 के तहत फैसले को डिनोटिफाई का आश्वासन दिया. वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज ने इस मुद्दे पर अलग कमरे में चर्चा की.
बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल: संयुक्त कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र हुड्डा ने कहा "सीएम नायब सैनी और ऊर्जा मंत्री ने निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया. हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं. हमने मजबूरी में हड़ताल की. आज हमारे से साथ सरकार ने बातचीत की और धारा 108 के तहत HERC के इस फैसले को खारिज करने का आश्वासन दिया. सीएम ने हमें आश्वाशन दिया कि बिजली विभाग में निजी कंपनी को घुसने नहीं देंगे. किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं आने दिया जाएगा. ऊर्जा मंत्री के साथ 3 नवंबर को हमारी फिर बैठक होगी".
धारा 108 के तहत फैसले को रुकवाने के लिए हस्ताक्षर: ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा "हमने पहले दिन से ही निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध किया था. हमने किसी कंपनी से आवेदन नहीं मांगे थे, लेकिन जो नियामक हैं, उसके सामने कोई भी निजी कंपनी आवेदन कर सकती है. हमने तो विपक्ष को भी बता दिया था. नियामक ने ऐसा फैसला लिया है. आप भी हमारे साथ आएं और इस फैसले को चुनौती दी जाए. धारा 108 के तहत हम इस फैसले को रुकवाने के लिए हस्ताक्षर कर दिया है. इसी एक्ट के सेक्शन 94 के तहत इस आदेश को रिव्यू कराने के लिए भी HERC से अपील करेंगे."
बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा-सीएम: सीएम नायब सैनी ने कहा "HERC ने एक आदेश पारित किया है. आदेश पारित होने से पहले ही ऊर्जा मंत्री ने अपना रुख विधानसभा में बताया था. हमने कर्मचारियों को कहा है- हम आपके साथ हैं. HERC के स्वतंत्र संस्था है. उसके आदेश हमें भी मानने पड़ते हैं. हमने सेक्शन 108 के तहत HERC को निर्देश दिया है कि इस फैसले को रद्द किया जाए. हमारे सभी यूनियन के पदाधिकारी यहां बैठे हैं. सबको आश्वस्त किया है. कर्मचारियों ने भी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है. बिजली विभाग में किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं होगा".
विवाद की वजह: हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी 'इलेवन पावर' (Eleven Power) को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी आक्रोशित हैं. कर्मचारियों और संविदा कर्मियों का कहना है कि उन्हें डर है कि निजीकरण से उनके रोजगार और हितों को भारी नुकसान पहुंचेगा.
आम जनता और उद्योगों पर असर: कई इलाकों में 16 से 24 घंटे तक लगातार बिजली गुल रहने से पानी की मोटरें नहीं चल पा रही हैं, जिससे सोसायटियों और गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. आक्रोशित जनता ने सोनीपत (दिल्ली रोड), कुरुक्षेत्र (अंबाला-हिसार नेशनल हाईवे-65) और रेवाड़ी (NH-352) में चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन किया है.
औद्योगिक नुकसान: प्रदूषण प्रतिबंधों के कारण करीब 50% फैक्ट्रियों के पास जनरेटर नहीं हैं, जिसके चलते करनाल, पानीपत, अंबाला और बहादुरगढ़ में कारखाने पूरी तरह ठप हो गए हैं और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.
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