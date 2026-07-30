ETV Bharat / state

11 अगस्त से बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, इन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मार्चा

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संघर्ष समिति के आह्वान पर हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. इन मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.

ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST
ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 30, 2026 at 11:20 AM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 11:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसा/जींद/रोहतक/भिवानी: हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संघर्ष समिति के आह्वान पर हरियाणा भर में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करने, एग्री डिस्कॉम बनाने की योजना वापस लेने, बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू करने, HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित करने तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया.

सिरसा में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन: सिरसा बिजली बोर्ड के प्रांगण में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी अधिकारी एवं इंजीनियर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. इसके उपरांत कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त सिरसा को ज्ञापन सौंपा. कर्मचारी नेता राजेश भाकर सतिन्दर मोंगा ने कहा कि बिजली कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है.

हरियाणा भर में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी: सतिंद्र के मुताबिक "बिजली निगमों में भारी स्टाफ की कमी के बावजूद कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है. जिससे उपभोक्ता सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. सरकार को तुरंत कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करना चाहिए तथा बिजली कर्मचारियों के लिए रिस्क अलाउंस लागू किया जाना चाहिए. ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तथा एग्री डिस्कॉम जैसी कर्मचारी विरोधी नीतियों को तुरंत वापस लिया जाए. बिजली कर्मचारी दिन रात कठिन एवं जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए."

ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST
सिरसा में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat)

रोहतक में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान: रोहतक में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की. एचएसईबी वर्कर यूनियन के स्टेट सचिव बलराज कुंडू ने कहा कि बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की किसी भी कोशिश का कर्मचारी पुरजोर विरोध करेंगे. संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 11, 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसमें हरियाणा के बिजली कर्मचारी भी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे"

ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST
जींद में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जींद में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल: बिजली निगम कर्मचारी गोहाना रोड से नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसके बाद मीडिया कर्मियों ने कहा कि हमारा लक्ष्य हरियाणा सरकार को डीसी के माध्यम से ज्ञापन देकर यह चेताना है कि सरकार के पास कर्मचारियों और अधिकारीयों की मांगों का डिमांड चार्टर कई दिन पहले से ही यूनियन डेलीगेट दोबारा दिाया गया है. वह डिमांड अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है.

ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST
भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी (ETV Bharat)

भिवानी में बिजली कर्मचारियों का आरोप: प्रदर्शन के दौरान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य ऑडिटर एवं सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव धर्मवीर सिंहभ्भाटी ने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह में पैरेलल लाइसेंस देकर बिजली वितरण के निजीकरण की शुरुआत की जा रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं. उनका आरोप है कि सरकारी बिजली ढांचे का इस्तेमाल निजी कंपनियों के लिए किया जा रहा है, जबकि यदि निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं तो उन्हें अपना अलग ढांचा तैयार करना चाहिए. धर्मवीर सिंह भट्टी ने एग्री डिस्कॉम के गठन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से ही घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग फीडर व्यवस्था मौजूद है, ऐसे में नए कृषि वितरण निगम की आवश्यकता नहीं है.

ये भी पढ़ें- MP अमृतपाल की रिहाई को लेकर 'वारिस पंजाब दे' का चंडीगढ़ कूच, बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्राइवेट बसों को फायदा पहुंचाने का आरोप

Last Updated : July 30, 2026 at 11:53 AM IST

TAGGED:

ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST
HARYANA ONLINE TRANSFER POLICY
STAFF SHORTAGE IN POWER UTILITIES
हरियाणा में बिजली कर्मचारी प्रदर्शन
ELECTRICITY EMPLOYEES PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.