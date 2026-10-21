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हरियाणा में आज रात से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, 24 अक्टूबर तक ठप हो सकती हैं सेवाएं , निजीकरण का विरोध

हरियाणा में आज रात 10 बजे से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ( ETV Bharat )

भिवानी: हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल आज रात 10 बजे से शुरू होने जा रही है. गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 21 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान किया है.

समानांतर लाइसेंस देने के फैसले का विरोधः इसी कड़ी में भिवानी में भी बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और संबंधित फैसले के विरोध में प्रतियां फूंकीं. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समानांतर लाइसेंस देने का फैसला वापस नहीं लिया, तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन भी किया जा सकता है. वहीं, बिजली मंत्री अनिल विज की ओर से बातचीत के लिए बुलाए जाने के बावजूद संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है.

हरियाणा में 24 अक्टूबर तक ठप हो सकती हैं बिजली विभाग से संबंधित सेवाएं (ETV Bharat) जनता पर पड़ सकता है बिजली की दरें बढ़ने का बोझ: दरअसल, बिजली कर्मचारियों का विरोध गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर लाइसेंस देने के फैसले को लेकर है. कर्मचारियों का कहना है कि इस फैसले से बिजली विभाग के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में आम जनता पर बिजली की दरें बढ़ने का बोझ पड़ सकता है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार के साथ पहले भी कई दौर की बातचीत हुई थी और मांगों पर विचार करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उनकी आपत्तियों का समाधान नहीं किया गया. 21 से 24 अक्टूबर तक हड़तालः इसी के विरोध में भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार और संबंधित प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ प्रतियां फूंकीं. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 से 24 अक्टूबर तक हड़ताल की जाएगी.