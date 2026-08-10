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हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, ऊर्जा मंत्री अनिल विज से बातचीत के बाद फैसला

ऊर्जा मंत्री अनिल विज से बातचीत के बाद हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है.

Electricity employees in Haryana called off their strike after talks with Energy Minister Anil Vij
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2026 at 7:42 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 8:17 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा में बिजली कर्मचारी 11 से 13 अगस्त तक हड़ताल पर जाने वाले थे. उससे पहले आज बिजली कर्मचारियों के साथ ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अहम बैठक हुई, जो करीब पांच घंटे चली. बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला फिलहाल टाल दिया. इसकी जानकारी खुद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मीडिया से साझा की.

अच्छे माहौल में बैठक हुई : बिजली यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया था जिसके बाद हमने उनसे बैठक की और ये बैठक अच्छे माहौल में हुई. बैठक में हर एक मुद्दे पर चर्चा हुई है और सहमति बनी है. इनका मुख्य बिंदु ये था कि बिजली का निजीकरण ना किया जाए. हमने इनको बताया कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेट्री कमिशन के पास कुछ एप्लीकेशन आई हुईं हैं. एचईआरसी हमारे अधीन नहीं है, वो स्वायत्त संस्था है, सेंट्रल एक्ट के तहत वो काम करती है. एप्लीकेशन भी उनके पास ही आई थी. उन्होंने सुनवाई की है और हमारा पक्ष भी जाना है, हमने निजीकरण का विरोध किया है. हमने तथ्यों के साथ उसका विरोध किया है.

हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित (ETV Bharat)

स्मार्ट मीटर पर ये बोले अनिल विज : इसके साथ ही इनकी मांग स्मार्ट मीटर को लेकर थी. ये कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं. हमने इनको बताया कि उसके अभी टेंडर भी नहीं हुए हैं.टेंडर होंगे, तब लगाएंगे और ये कंज्यूमर की मर्जी होगी कि वो प्रीपेड मीटर लगाना चाहता है या पोस्ट पेड मीटर लगाना चाहता है. हमारी तरफ से ये उपभोक्ता पर थोपा नहीं जा रहा है.

भविष्य में बुलाकर बात करेंगे : अनिल विज ने कहा कि जो हरियाणा एग्री कॉरपोरेशन बनने की बात हुई है, उसके बारे में ठीक है कि सीएम ने विधानसभा में उसकी घोषणा की हुई है. लेकिन उसको लेकर अभी हमारी कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई है. वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या मकसद होगा, क्या फायदा होगा अभी इस पर कोई बैठक नहीं हुई है. इसलिए इस बारे में हम कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते हैं. लेकिन हमने ये आश्वासन दिया है कि अगर भविष्य में उस पर बात होगी तो इनको भी बुलाकर बात करेंगे.

रिस्क अलाउंस पर सैद्धांतिक सहमति : ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि इनकी अन्य मांगों पर भी बहुत सहानुभूति पूर्वक हमने विचार किया है. उनको हमने माना है. एक दो मांगें पेंडिंग हैं क्योंकि उसमें अध्ययन होना है, जैसे रिस्क अलाउंस की बात है. उस पर अन्य प्रदेशों में क्या व्यवस्था है, उसका अध्ययन किया जाएगा. हालांकि सैद्धांतिक तौर पर ये सहमति जताई है कि रिस्क अलाउंस दिया जाना चाहिए क्योंकि इनका काम रिस्की होता है. कितना दिया जाना चाहिए, किस किस को दिया जाना चाहिए, ये कमेटी तय करेगी. उसके बाद ही उसको लागू किया जाएगा. हम इसके लिए एक कमेटी भी बना रहे हैं.

10 अक्टूबर को बैठक होगी : उधर कर्मचारी नेता का कहना है कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है. कुछ मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ स्थगित की गई है. इसलिए हमने अपनी हड़ताल दो महीने के लिए स्थगित कर दी है. फिर हम इसको लेकर रिव्यू करेंगे. फिलहाल हमारी हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित हो गया है. अब दस अक्टूबर को बैठक होगी.

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Last Updated : August 10, 2026 at 8:17 PM IST

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