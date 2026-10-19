चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों का धरना, मांगें नहीं मानीं तो काली दिवाली मनाएंगे, 3 नवंबर को विशाल धरने का ऐलान
चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने सेक्टर-17 में धरना दिया और कहा कि अगर मांगें नहीं मानी तो काली दिवाली मनाएंगे.
Published : October 19, 2026 at 8:28 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:44 PM IST
चंडीगढ़ : लंबित मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को सेक्टर-17 स्थित बिजली कार्यालय के सामने धरना देकर चंडीगढ़ प्रशासन और सीपीडीएल प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया. यूटी पावरमैन यूनियन के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से उनकी कई मांगों पर फैसला नहीं हुआ है. यूनियन ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी काली दिवाली मनाने के साथ नियमों के अनुसार काम करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे.
कर्मचारी भुगत रहे खामियाजा : धरने की अध्यक्षता यूनियन के प्रधान अमरीक सिंह ने की. महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को निजी कंपनी के हवाले किए जाने के बाद से उनके सरकारी दर्जे और सेवा संबंधी लाभों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं. उनके अनुसार, प्रशासन और कंपनी प्रबंधन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. यूनियन ने प्रबंधन पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव और उनकी मांगों पर टकराव का रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया.
सरकारी दर्जा और पेंशन लाभ प्रमुख मांगें : यूनियन ने मांग करते हुए कहा कि निजी कंपनी में भेजे गए कर्मचारियों का सरकारी दर्जा बरकरार रखा जाए और उन्हें प्रशासन के अन्य विभागों में समायोजित करने पर विचार किया जाए. प्रोविजनल पीरियड से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी और अन्य पेंशन संबंधी लाभ देने की मांग भी उठाई गई. कर्मचारियों ने लंबित प्रमोशन बिना शर्त करने, कांट्रैक्ट पर काम करने वालों को नियमित करने के लिए प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने और उनके अनुभव व वरिष्ठता के आधार पर समायोजित करने की मांग की. पार्ट टाइम कर्मचारियों को फुल टाइम करने, एसीपीएस लागू करने, इंक्रीमेंट का बकाया जारी करने और जीपीएफ से संबंधित भुगतान जल्द करने की मांग भी रखी गई.
पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान की मांग : इसके अलावा यूनियन ने एनपीएस की कटौती के बावजूद संबंधित फंड में राशि जमा नहीं होने के मामले में जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई, पांच साल बिना ब्रेक काम कर चुके कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों को दो प्रतिशत अतिरिक्त डीसी रेट देने, पहले की तरह मकानों का आवंटन करने और पेंशनरों के मेडिकल बिलों का भुगतान करने की मांग उठाई.
सुरक्षा मानकों पर भी सवाल : प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया. यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से कर्मचारियों की जान जोखिम में पड़ रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है. उन्होंने प्रशासन और सीपीडीएल प्रबंधन से लंबित मुद्दों पर जल्द बातचीत कर समाधान निकालने की मांग की. धरने में यूनियन के पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक के नाम ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की गई. प्रधान अमरीक सिंह ने कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा. यूनियन ने 3 नवंबर को दोबारा विशाल धरना देने की घोषणा की है. साथ ही रैलियां, धरने और पुतला दहन जैसे प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है.
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