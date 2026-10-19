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चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों का धरना, मांगें नहीं मानीं तो काली दिवाली मनाएंगे, 3 नवंबर को विशाल धरने का ऐलान

चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों का धरना ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : लंबित मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सोमवार को सेक्टर-17 स्थित बिजली कार्यालय के सामने धरना देकर चंडीगढ़ प्रशासन और सीपीडीएल प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया. यूटी पावरमैन यूनियन के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से उनकी कई मांगों पर फैसला नहीं हुआ है. यूनियन ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी काली दिवाली मनाने के साथ नियमों के अनुसार काम करेंगे और आंदोलन तेज करेंगे.

कर्मचारी भुगत रहे खामियाजा : धरने की अध्यक्षता यूनियन के प्रधान अमरीक सिंह ने की. महासचिव गोपाल दत्त जोशी ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को निजी कंपनी के हवाले किए जाने के बाद से उनके सरकारी दर्जे और सेवा संबंधी लाभों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं. उनके अनुसार, प्रशासन और कंपनी प्रबंधन एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. यूनियन ने प्रबंधन पर कर्मचारियों के साथ भेदभाव और उनकी मांगों पर टकराव का रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया.