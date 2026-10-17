हरियाणा में होगी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल!, रोहतक में बड़ी बैठक, निजीकरण के खिलाफ गुस्सा
हरियाणा में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों में रोष है और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है.
Published : October 17, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:25 PM IST
रोहतक : बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने आज रोहतक के कर्मचारी भवन में बैठक कर आगामी 17 तारीख को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के आवास के घेराव की घोषणा की है. अगर फिर भी सरकार कर्मचारियों की बात नहीं मानती है तो दिसंबर माह में बड़े आंदोलन की घोषणा की है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले आंदोलन के बाद हरियाणा के बिजली मंत्री से हुई बातचीत में सरकार खरी नहीं उतर रही है जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है. विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर कर्मचारी काफी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि अगर निजीकरण होगा तो विभाग के कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं को भी इसका काफी नुकसान होगा.
विभाग का निजीकरण करना चाहती है सरकार : कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार विभाग का निजीकरण करना चाहती है. इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों का तो नुकसान होगा ही साथ में उपभोक्ताओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि सरकार निजी कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए विभाग का निजीकरण करना चाहती है और निजीकरण के बाद निजी कंपनियां अपनी मनमानी कर स्मार्ट मीटर जैसी योजना लोगों पर थोप देगी जिसके चलते उपभोक्ता निजी कंपनियों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे.
दिसंबर माह में हड़ताल पर चले जाएंगे : उन्होंने कहा कि वो अपना रोष प्रकट करने के लिए 17 नवंबर को करनाल स्थित केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव कर सरकार को ये जताना चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली कर्मचारियों में काफी रोष है क्योंकि पीछे हुए आंदोलन के बाद सरकार ने जो वायदे किए थे, सरकार उन पर खरी नहीं उतर रही है. इसी को लेकर कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार फिर भी उनकी बात नहीं मानती है तो कर्मचारी दिसंबर माह में प्रदेश स्तर में हड़ताल पर चले जाएंगे जिससे बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी.
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