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हरियाणा में होगी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल!, रोहतक में बड़ी बैठक, निजीकरण के खिलाफ गुस्सा

रोहतक में बिजली कर्मचारियों की बड़ी बैठक ( ETV Bharat )

रोहतक : बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने आज रोहतक के कर्मचारी भवन में बैठक कर आगामी 17 तारीख को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के आवास के घेराव की घोषणा की है. अगर फिर भी सरकार कर्मचारियों की बात नहीं मानती है तो दिसंबर माह में बड़े आंदोलन की घोषणा की है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले आंदोलन के बाद हरियाणा के बिजली मंत्री से हुई बातचीत में सरकार खरी नहीं उतर रही है जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है. विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर कर्मचारी काफी नाराज हैं. उन्होंने कहा कि अगर निजीकरण होगा तो विभाग के कर्मचारियों के साथ उपभोक्ताओं को भी इसका काफी नुकसान होगा.

विभाग का निजीकरण करना चाहती है सरकार : कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार विभाग का निजीकरण करना चाहती है. इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों का तो नुकसान होगा ही साथ में उपभोक्ताओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि सरकार निजी कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए विभाग का निजीकरण करना चाहती है और निजीकरण के बाद निजी कंपनियां अपनी मनमानी कर स्मार्ट मीटर जैसी योजना लोगों पर थोप देगी जिसके चलते उपभोक्ता निजी कंपनियों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे.