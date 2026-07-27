ETV Bharat / state

बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 2 महीने के बिल के बराबर मांगी सिक्योरिटी राशि, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार की वसूली

प्रदेशभर में कई घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इनमें बताया गया है कि मई-2025 से अप्रैल-2026 तक औसत वास्तविक उपभोग के आधार पर दो महीने के औसत उपभोग के बराबर सिक्योरिटी राशि तय की गई है. यदि किसी उपभोक्ता का हर महीने बिजली का बिल करीब दो हजार रुपए आ रहा है तो उसे चार हजार रुपए बतौर सिक्योरिटी राशि जमा करवानी है. यह रकम जमा नहीं करवाने पर बिजली कंपनियों की ओर से कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई है. जिसे लेकर उपभोक्ताओं में गुस्सा है.

जयपुर: राजस्थान में सिक्योरिटी राशि जमा करवाने के नोटिस बिजली उपभोक्ताओं को झटका दे रहे हैं. गांव-कस्बों से लेकर शहर तक बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि जमा करवाने के नोटिस भेजे हैं. जिनमें उपभोक्ताओं की बिजली खपत बढ़ने का हवाला देकर औसतन दो महीने के बिजली के बिल के बराबर बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि जमा करवाने को कहा गया है. साथ ही इन नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. ऐसे में हजारों रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा करवाने का नोटिस मिलने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की नींद उड़ी हुई है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी गरमाने लगा है.

प्रताप सिंह ने लगाए आरोप, मंत्री ने दी सफाई: गांवों, कस्बों और शहरों में बिजली उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवाने पर बिजली निगम की ओर से कनेक्शन काटने की चेतावनी मिल रही है. इस बीच कांग्रेस ने बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि वसूलने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे भ्रष्टाचार की वसूली बताया है. वहीं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है. बिजली खपत बढ़ने पर सिक्योरिटी राशि बढ़ जाती है. जो समय-समय पर वसूली जाती है. यह प्रक्रिया पहले कांग्रेस सरकार के समय भी चलती थी.

नोटिस गैर कानूनी, जनता के साथ धोखा: पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बिजली के बिलों के साथ भेजी जा रही सिक्योरिटी राशि की पर्ची सीधे-सीधे राजस्थान सरकार का किया हुआ भ्रष्टाचार है. बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है. उसकी वसूली अब आम जनता से की जा रही है. मई 2025 से अप्रैल 2026 तक के बिजली बिलों का औसत निकालकर जनता से जो सिक्योरिटी राशि मांगी जा रही है. वह पूरी तरह गैरकानूनी है और जनता के साथ सीधा धोखा है.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए अच्छी खबर : सीएम भजनलाल ने दिए रबी सीजन में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के निर्देश

खाचरियावास बोले, पहले भी रुकवाई थी वसूली: उन्होंने आमजन से कहा कि यह सिक्योरिटी राशि बिल्कुल जमा मत करवाना. पहले भी इसे बंद करवाया था और आगे भी बंद करवा देंगे. वे बोले, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त को ज्यादा बुखार है, तो वह बेशक यह राशि जमा करवा सकता है. उन्होंने आम जनता से कहा है कि इस अन्याय के आगे मत झुकिए, यह राशि जमा मत करवाइए. उन्होंने कहा, वे जनता के साथ खड़े हैं. जनता के हक के लिए जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने स्मार्ट मीटर को भी जनता से छलावा बताया है.

मंत्री बोले, जिनकी खपत बढ़ी, उन्हीं को नोटिस: वहीं, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है. चाहे औद्योगिक कनेक्शन हो, व्यावसायिक कनेक्शन हो या घरेलू कनेक्शन. जितना आमतौर पर बिजली का बिल आता है. उसकी दोगुनी रकम डिस्कॉम के पास सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा रहती है. जब किसी उपभोक्ता की बिजली की खपत और बिल बढ़ जाता है तो जो सिक्योरिटी राशि जमा है. उससे ज्यादा का बिल आने लगता है. जिसका औसत निकलकर सिक्योरिटी राशि जमा करवाने को कहा जाता है. इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है. यह प्रक्रिया पहले से चली आ रही है. यह कांग्रेस के समय भी हो रहा था. यह नोटिस भी उन्हीं उपभोक्ताओं को जा रहे हैं. जिनकी बिजली की खपत बढ़ी है.

