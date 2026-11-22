मिर्जापुर में बिजली संविदाकर्मी की हत्या से हड़कंप; परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया आरोप
घर से 200 मीटर दूरी पर पहुंचने पर पहले से घात लगाकर बैठे दबंगो ने धारदार हथियार से हमला कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:47 AM IST
मिर्जापुर: देहात कोतवाली के बिरसापुर गांव में संविदा बिजलीकर्मी की हत्या से हड़कंप मच गया है. शनिवार की रात ड्यूटी पर जाते समय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्शीश कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के बिरसापुर गांव में शनिवार की रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ड्यूटी करने जा रहे एक विद्युतकर्मी की घात लगाए चार दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. खून से लथपथ विद्युतकर्मी की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पहुंचे और घायल को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी आनन-फानन अस्पताल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, देहात कोतवाली क्षेत्र के बिरसापुर गांव के रहने वाले अतुल दुबे संविदा पर बिजली विभाग में काम करते थे. वह उपकेंद्र मवैया ड्यूटी करने जा रहे थे.
घर से 200 मीटर दूरी पर पहुंचने पर पहले से घात लगाकर बैठे दबंगो ने धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे अतुल दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी होने पर परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
मृतक के पिता कृपा शंकर दुबे और चाचा फूलचंद दुबे ने बताया कि मवैया उप केंद्र पर ड्यूटी करने जा रहे थे इस दौरान पहले से बैठे लोगों ने हमला कर दिया घायल होने पर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी मौत हो गई है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
देहात कोतवाली प्रभारी भरत उपाध्याय ने बताया कि पुराना विवाद दोनों पक्ष चल रहा था. पुरानी रंजिश में हत्या की गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पूरी घटना की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: वृंदावन में धीरेंद्र शास्त्री बोले- हम तो आ गए, कुछ दिनों के लिए कृष्ण भक्त बने लोग कब आएंगे