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मिर्जापुर में बिजली संविदाकर्मी की हत्या से हड़कंप; परिजनों ने गांव के लोगों पर लगाया आरोप

मिर्जापुर में बिजली संविदाकर्मी की हत्या से हड़कंप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: देहात कोतवाली के बिरसापुर गांव में संविदा बिजलीकर्मी की हत्या से हड़कंप मच गया है. शनिवार की रात ड्यूटी पर जाते समय युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्शीश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के बिरसापुर गांव में शनिवार की रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ड्यूटी करने जा रहे एक विद्युतकर्मी की घात लगाए चार दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. खून से लथपथ विद्युतकर्मी की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पहुंचे और घायल को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.