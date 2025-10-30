ETV Bharat / state

लखनऊ में अब 15 नवंबर से लागू होगी वर्टिकल व्यवस्था, जानिए कैसे होगा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान?

एमवीवीएनएल के डायरेक्टर कॉमर्शियल ने ETV Bharat से खास बातचीत में बताया, बिजली विभाग के पुनर्गठन को लेकर क्या है मध्यांचल का प्लान?

Etv Bharat
वर्टिकल व्यवस्था के बारे में डायरेक्टर कॉमर्शियल ने विस्तार से बताया. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 7:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी की बिजली व्यवस्था में बदलाव को लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पूरी तरह तैयार है. 15 नवंबर से लखनऊ में नई वर्टिकल व्यवस्था लागू की जाएगी. अभी तक उत्तर प्रदेश के चार शहरों में यह व्यवस्था लागू है, जबकि मध्यांचल के अंतर्गत आने वाले बरेली में भी वर्टिकल व्यवस्था पहले से लागू है. बरेली का ही अध्ययन कर लखनऊ में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत क्या-क्या होने जा रहे हैं नए बदलाव, किस तरह से यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के हित में होगी, इसे लेकर ETV Bharat ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कॉमर्शियल योगेश कुमार से की बात.

सवाल: वर्टिकल व्यवस्था किस तरह से उपभोक्ताओं के हित में होगी?
योगेश कुमार: इस व्यवस्था में सबसे बड़ा मेजर चेंज है कि अभी जो कोई कंप्लेंट आती है वह जेई के पास जाती है और फिर नीचे के स्तर पर जाती है. हर काम के लिए एक ही ऑफिसर जेई या एक्सईएन रिस्पांसिबल है. वर्टिकल व्यवस्था में टेक्निकल- कॉमर्शियल अलग किया गया है. टेक्निकल में भी 33 केवी का पोर्शन अलग किया है और 11 केवी एलटी का अलग किया है. इसी तरह कॉमर्शियल में भी मीटर का कलेक्शन और बिलिंग अलग किया है. नई व्यवस्था से फाल्ट मेंटेनेंस सही समय पर हो सकेगा. पूरे लखनऊ में गर्मियों में 56 गाड़ियां लगा रहे हैं और सर्दी में 28 गाड़ियां लगी रहेंगी.

एमवीवीएनएल के डायरेक्टर कॉमर्शियल योगेश कुमार से खास बातचीत. (ETV Bharat)

योगेश कुमारः कोशिश रहेगी कि त्वरित गति से हम उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर कर पाएं. बेहतर बिजली आपूर्ति दे पाएं. गैंगमैन की टीम जीपीआरएस से इनेबल्ड रहेगी ताकि उसके मूवमेंट की लोकेशन हमें मिलती रहेगी. जब वह फॉल्ट मेंटेन कर लेगा तो वह फोटो खींचकर अपलोड करेगा. नए कनेक्शन के लिए भी अलग-अलग अभियंता होंगे. यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि कनेक्शन के लिए कोई उपभोक्ता अप्लाई करता है तो सही समय पर उसे कनेक्शन मिले. कनेक्शन का आवेदन करने पर आवेदक के घर कोई आदमी सर्वे के लिए जाएगा तो इसमें रोटेशन प्रणाली लागू होगी. एक बार किसी ने क्वेरी लगा दी तो दूसरी बार दूसरा आदमी जाएगा तो उपभोक्ता को इसका यह बेनिफिट होगा कि हो सकता है पहले वाले ने गलत क्वेरी लगाई हो तो दूसरा वाला उसे सही कर देगा. इससे उपभोक्ता को उपकेंद्र के चक्कर नहीं काटने होंगे. किसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा. फेसलेस व्यवस्था होगी. अगर कोई शिकायत है तो सीधे फोन उठाकर 1912 पर शिकायत दर्ज कर सकेगा. इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं. ट्विटर, वेबसाइट, चैटबॉट, ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. प्रयास है कि उपभोक्ता को किसी अधिकारी से मिलना न पड़े. वह कंप्लेंट दर्ज करे और उसकी किसी भी समस्या का समाधान हो जाए.

सवाल: बरेली का रिस्पांस क्या रहा है?
योगेश कुमार: बरेली का बड़ा अच्छा रिस्पांस है. उपभोक्ताओं की संतुष्टि का लेवल बेटर हुआ है. समय पर शिकायतें अटेंड हो रही हैं. अब सब कुछ बेहतर हुआ है. उपभोक्ता का सेटिस्फेक्शन लेवल वहां बढ़ा है. यहां पर भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा.

सवाल: लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू करने का क्यों विरोध हो रहा है?
योगेश कुमार: लखनऊ में व्यवस्था लागू होगी तो उपभोक्ता को संतुष्टि जरूर मिलेगी. बाकी जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं तो अन्य स्थानों पर हो सकता है, लेकिन बरेली में सही है. मैं आश्वासन देता हूं कि लखनऊ में भी सब कुछ सही रहेगा.

सवाल: कई यूनियन लगातार विरोध कर रही हैं कि छंटनी हो जाएगी.
योगेश कुमार: सभी कर्मचारियों की ट्रांसफरेबल पोस्ट है. किसी का भी पद समाप्त नहीं होगा. हम लोग के ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि किसी का भी पद समाप्त नहीं हो रहा है. क्लेरिफिकेशन चाहिए तो ऑर्डर में साफ दर्ज है.

सवाल: वर्टिकल व्यवस्था में क्या कोई ऐसा ऐप भी तैयार हो रहा है जिस पर पार्सल और कैब की तरह कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक किया जा सकेगा?
योगेश कुमार: उपभोक्ता अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो उसके पास मैसेज जाएगा. जब कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा. जब कंज्यूमर के यहां फाल्ट अटेंड करने हमारा आदमी जाएगा तो फाल्ट अटेंड करने के बाद कंप्लेंट क्लोज करने से पहले उसका फोटोग्राफ अपलोड करेगा. उसके बाद ही कंप्लेंट क्लोज करेगा. इससे गुणवत्ता बढ़ेगी और उपभोक्ता में विश्वास बढ़ेगा तो ऐप पर भी यह काम संभव होगा.

सवाल: गलत बिलिंग की समस्याएं आखिर क्यों खत्म नहीं हो रही हैं?
योगेश कुमार: सभी डिस्कॉम के लिए एक सेंट्रली टेंडर कराया गया था. उसमें यह व्यवस्था की गई है कि मीटर की रीडिंग उस एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड हो या ओसीआर के थ्रू हो या तो मीटर केबल लगाकर डाउनलोड कर ले या फिर एआई के माध्यम से ओसीआर की रीडिंग कर ले. 60% तक हम गलत बिलिंग को खत्म कर चुके हैं. अब मिस्टेक के चांस धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं. ह्यूमन एरर हो जाता है. कई बार दिक्कत आती हैं, लेकिन अब जल्द से शिकायतें दूर होंगी.

सवाल: उपभोक्ता सोलर पैनल इसलिए लगवाते हैं कि उनका बिजली का बिल कम हो जाएगा, फिर बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है?
जवाब: जब सोलर पैनल उपभोक्ता लगवाता है तो उस समय हमारे यहां बता दे, जिससे इंटीग्रेशन करके सॉफ्टवेयर में सोलर चेंज लें. पुराने जो मीटर लगे हैं उसकी मैन्युअल रीडिंग कर उसे करेक्ट करते हैं. जो स्मार्ट मीटर लगे हैं तो ऑटोमेटिक रीडिंग आती है. उसमें सोलर वाले उपभोक्ताओं को आसानी रहती हैं कि महीने के महीने कंजंप्शन का पैटर्न सही रहता है. हमने नई बिलिंग व्यवस्था की है कि अब सोलर में भी रीडिंग आ रही है और नॉर्मल रीडिंग भी आ रही है. अब सोलर वाली शिकायतें काफी कम हो गई हैं. अगर कोई शिकायत है तो 1912 पर उपभोक्ता दर्ज कर दे फिर भी नहीं होता है तो अधिकारी से मिलकर शिकायत करें.

इसे भी पढ़ें- बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था का विरोध, कर्मचारी संगठनों का दावा- लखनऊ में 3000 से ज्यादा कर्मियों की जाएगी नौकरी
इसे भी पढ़ें-लखनऊ में बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था का विरोध, कर्मचारियों ने कहा- किसी भी कीमत पर यह मंजूर नहीं

TAGGED:

POWER CORPORATION
WHAT IS VERTICAL ARRANGEMENT
ELECTRICITY NEW ARRANGEMENT
MVVNL DIRECTOR COMMERCIAL
VERTICAL ARRANGEMENT IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.