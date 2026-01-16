लखनऊ में बिजली विभाग का वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फ्लॉप, 13,210 शिकायतें अभी भी लंबित
वर्टिकल सिस्टम वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नही
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 5:46 PM IST
लखनऊ: प्रदेश की विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की विफलताओं को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उजागर किया है. लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, केस्को, बरेली सहित अनेक जनपदों में चल रही वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फ्लॉप है. उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान नहीं होने से उन्हें कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है. वर्तमान में उपभोक्ता सिर्फ 1912 हेल्पलाइन पर निर्भर हो कर रह गए हैं.
मामले को देखते हुए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने एक जनवरी से सुधार के नाम पर लखनऊ और नोएडा से सेंट्रलाइज्ड 1912 सेवा संचालित कराई है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है. प्रदेश में कुल तीन करोड़ 62 लाख उपभोक्ता हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार विभिन्न मंडलों में समय सीमा समाप्त होने के बाद निस्तारित न होने वाली शिकायतों की संख्या इस प्रकार से है. मध्यांचल: 3,618, केस्को 3,165, पूर्वांचल 2,213, दक्षिणांचल 2,150, पश्चिमांचल 2,064
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि यह बेहद चिंता का विषय है कि लखनऊ और केस्को जैसे पूर्ण वर्टिकल सिस्टम वाले क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं की शिकायतें समय सीमा समाप्त होने के बाद भी समस्याओं का समाधान नही हो पा रहा हैं. लखनऊ जहां पूरा वर्टिकल है वहां पर 2470 उपभोक्ताओं की शिकायतें समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निस्तारित नहीं हुईं है. यही हाल केस्को का है, जहां पर 3165 उपभोक्ताओं की शिकायतें है. वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फेल है. सरकार इसकी जांच कराए. उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित और वास्तविक निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
वहीं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जन संपर्क अधिकारी शालिनी यादव का कहना है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद से उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने में काफी तेजी आई है. उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल रहा है. जो भी शिकायतें लंबित हैं उन्हें निपटाया जा रहा है. सम्बंधित उपकेंद्रों को भेजकर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निदान करने के लिए प्रबंध निदेशक की तरफ से अभियंताओं को निर्देशित किया गया है.
ये भी पढ़ें: आउटसोर्स बिजली कर्मियों का लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन; सैलरी बढ़ाने और बर्खास्त कर्मचारियों को वापस लेने की मांग