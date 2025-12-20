अल्मोड़ा में बिजली विभाग की टीम पर हमला, उपखंड अधिकारी को पीट कर किया घायल, जानिये वजह
अल्मोड़ा में विभागीय अधिकारियों ने थाने में इस घटना को लेकर तहरीर दी है. घटना से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 20, 2025 at 4:59 PM IST
अल्मोड़ा: जिले के ढौरा गांव में बिजली चोरी की जांच के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना में विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी अजय भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो गए. विभाग की ओर से इस संबंध में अल्मोड़ा थाने में तहरीर दी गई है. जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, ढौरा गांव में बिजली चोरी की शिकायतों के मद्देनज़र विद्युत विभाग की एक टीम जांच के लिए पहुंची थी. इस टीम में उपखंड अधिकारी अजय भारद्वाज, अवर अभियंता दिनेश चंद्र, लाइन स्टाफ मनोज बिष्ट, ठेके पर कार्यरत कर्मचारी आनंद सिंह और वाहन चालक विक्रम सिंह शामिल थे. चेकिंग के दौरान टीम को एक मकान में बिजली चोरी का मामला मिला, जहां भवन निर्माण कार्य के लिए बिजली के तारों में कांटा डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था. जब विभागीय अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, तो मकान मालिक ने इसका विरोध किया.
देखते ही देखते विरोध बहस में बदल गया. स्थिति तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि मकान मालिक और उसके दो पुत्रों ने मिलकर उपखंड अधिकारी अजय भारद्वाज पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गए. उन्हें बचाने आए अवर अभियंता दिनेश चंद्र के साथ भी मारपीट की गई.
घटना के बाद विभागीय अधिकारियों ने अल्मोड़ा थाने में तहरीर दी. उपखंड अधिकारी अजय भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि गोविंद सिंह अधिकारी, मोनू अधिकारी और दीपक अधिकारी ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी. उन्होंने आरोपियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जांच से जुड़े दस्तावेज फाड़ने और बिजली चोरी से संबंधित सामान जबरन छीनने का भी आरोप लगाया गया है. हालात बिगड़ते देख टीम के अन्य कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर घायल उपखंड अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाला. जिसके बाद उन्हें चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
इस घटना से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. विभागीय अधिकारियों ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये. मामले में जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. अनिल ने बताया पुलिस एक घायल को मेडिकल के लिए लेकर आई थी. उनका उपचार किया गया, उनकी आंखों के ऊपर और नाक पर सूजन थी. ऐसा प्रतीत होता है की इन स्थानों पर मारा गया हो. घायल का उपचार कर छुट्टी दे दी गई है.
