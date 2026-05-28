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बिहार में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने में जुटे कर्मी, बिजली लोड बढ़ने से बढ़ीं तकनीकी मुश्किलें

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज लू ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है. सुबह होते ही चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं. ऐसे हालात में लोगों के लिए राहत का सबसे बड़ा सहारा बिजली बन गई है. घरों में एसी, कूलर और पंखों के सहारे लोग गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

बढ़ा बिजली लोड: ऐसे में बिजली की खपत बढ़ गई है. लगातार बढ़ते बिजली लोड का असर अब पावर स्टेशन और ट्रांसफार्मरों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. अत्यधिक गर्मी और लगातार बढ़ रहे बिजली उपभोग के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होकर जवाब देने लगे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

कर्मियों की मेहनत: बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए बिजली विभाग के कर्मी दिन-रात मेहनत में जुटे हुए हैं. पावर स्टेशनों पर कर्मियों द्वारा ट्रांसफार्मरों पर थोड़ी-थोड़ी देर में ठंडा पानी डाला जा रहा है. यह पानी इसलिए डाला जा रहा है ताकि उनका तापमान नियंत्रित रखा जा सके और बिजली आपूर्ति सुचारु बनी रहे.

मौसम की मार: भीषण गर्मी के बीच बिजलीकर्मियों की यह मेहनत लोगों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. विभागीय कर्मियों का कहना है कि तापमान बढ़ने के साथ बिजली की खपत में भी लगातार इजाफा हुआ है, जिससे उपकरणों पर दबाव बढ़ गया है. इसके बावजूद कोशिश की जा रही है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे.

बड़ी चुनौती: गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है. ऐसे में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.