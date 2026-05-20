देवघर में श्रावणी मेले से पहले बिजली विभाग अलर्ट, तार बदलने और पावर सिस्टम दुरुस्त करने का काम शुरू
देवघर में ओपन तार और पावर सिस्टम बदलने की तैयारी में बिजली विभाग जुट गया है.
Published : May 20, 2026 at 8:32 PM IST
देवघर: 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला को लेकर देवघर विद्युत विभाग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं. हजारों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए शहर, कांवरिया पथ और बाबा मंदिर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है.
बदले जा रहे हैं जर्जर और टेढ़े मेढ़े बिजली पोल
विभाग की ओर से ओपन तारों को बदला जा रहा है, जबकि जर्जर और टेढ़े-मेढ़े बिजली पोल को भी हटाकर नए पोल लगाए जा रहे हैं. श्रावणी मेला के दौरान देवघर में बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, मेले के समय जिले में 110 से 120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है.
आए दिन बनी रहती है लोड शेडिंग की समस्या
वहीं सामान्य दिनों में शहर की औसत मांग करीब 90 मेगावाट रहती है हालांकि वर्तमान में विभाग मात्र 65 से 70 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध करा पा रहा है, जिसके कारण शहर में आए दिन लोड शेडिंग की समस्या बनी रहती है.
विशेष तैयारी में जुट गया है विद्युत विभाग
ऐसे में इस साल श्रावणी मेला के दौरान बिजली संकट न हो, इसके लिए विद्युत विभाग विशेष तैयारी में जुट गया है. देवघर के 16 पावर सब स्टेशन (PSS) और 63 फीडर प्वाइंट पर मरम्मत और मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है. गर्मी के मौसम में ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए विभाग सभी ट्रांसफार्मरों में लोड बैलेंसिंग का कार्य भी करा रहा है.
श्रावणी मेले को देखते हुए अलग से कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं. इस कंट्रोल रूम के माध्यम से मेले के दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों और आपात स्थिति का त्वरित समाधान किया जाएगा. इसके अलावा शहर की सामान्य बिजली समस्याओं के समाधान के लिए भी विशेष टीम की तैनाती की जाएगी. बाबा मंदिर क्षेत्र के आसपास ओपन तार बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है साथ ही मेले के दौरान अतिरिक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली खरीद में भी बढ़ोतरी की जाएगी: नीरज आनंद, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल
कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या
हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि जब सामान्य दिनों में ही शहर को पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, तब श्रावणी मेले के दौरान 110 से 120 मेगावाट बिजली की जरूरत आखिर कैसे पूरी होगी? यदि मेले के दौरान आम इलाकों की बिजली काटकर आपूर्ति की जाती है तो इसका सीधा असर शहरवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है.
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