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अलीगंज अग्निकांड: बिना एनओसी के भी कनेक्शन जारी कर देते हैं अफसर ! आग लगने के बाद जागता है बिजली विभाग

लखनऊ के अलीगंज में 15 बच्चों की जान जाने के बाद बिजली विभाग अब कह रहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

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अलीगंज अग्निकांड के बाद फिरा जागा बिजली विभाग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 11:56 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 12:02 PM IST

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लखनऊ: आग लगने की घटना चाहे किसी बिल्डिंग में हो या फैक्ट्री में, मकान में हो या फिर दुकान में, आग बुझती है जांच होती है और फिर सामने आता है कि बिजली विभाग ने जो कनेक्शन दिया था, उसमें कोई न कोई लोचा था. तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. जिसमें कनेक्शन के पीछे कमीशनखोरी की बात सामने आ चुकी है.

मामला चाहे कुछ साल पहले लखनऊ के एक बड़े होटल में आग लगने का हो या फिर एक फैक्ट्री आग लगने का, जब इसकी जांच हुई गई तो सामने आया कि नियमों की अनदेखी कर विभाग ने कनेक्शन दिया था.

इसी बिजली विभाग का एक और कारनामा सामने आया, जब अलीगंज की एक बिल्डिंग में आग लगी और 15 मासूम काल के गाल में समा गए. कई अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. फौरी तौर पर सरकार ने दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिया. इनमें ऊर्जा विभाग के भी एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से ही समस्या का समाधान संभव है?

अलीगंज की जिस बिल्डिंग में आग लगी और इस आग में 15 बच्चे जलकर खाक हो गए, तो इसमें बिजली विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं? जिस इमारत को आग ने अपनी जद में लिया, उसका कनेक्शन सिर्फ 20 किलोवाट का था, लेकिन लोड 34 किलोवाट का. ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजिमी है कि जब लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था लागू हो गई. आए दिन मॉर्निंग रेड अभियान, बिजली चोरी के खिलाफ अभियान लोड बढ़ाने को लेकर अभियान चलता है, तो फिर इन बिल्डिंगों पर अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं पड़ती है?

बिल्डिंग में बिंदा प्रसाद शुक्ल के नाम से 20 किलो वाट का कॉमर्शियल कनेक्शन स्वीकृत था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर दिया. पिछले तीन माह से निर्धारित सीमा से कहीं ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

विभागीय रिकार्ड के मुताबिक अप्रैल माह में यहां 24.30 केवीए, मई में 28.66 केवीए लोड दर्ज किया गया था, जबकि जून माह में तो यहां का लोड बढ़कर 3 4.10 केवीए हो गया. फिर भी मजाल है कि बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने इस बिल्डिंग की तरफ झांकने तक की जहमत उठाई हो.

सबसे बड़ा प्रश्न चिह्न तो लखनऊ विद्युत संपूर्ति प्रशासन के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर लग रहा है, जिन्होंने लगातार तीन माह तक सिस्टम में ओवरलोड दर्ज होने के बावजूद लोड बढ़ाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और न ही कनेक्शन काटने का कोई नोटिस ही कनेक्शन धारक को दिया.

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तो यह भी खबर नहीं है कि इस परिसर के पास एनओसी थी भी या नहीं. इस परिसर में साल 2000 में बिजली कनेक्शन लिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यही है कि विभाग के बिजली बिलों में इसकी तारीख 1 जनवरी 1911 दर्ज की गई है.

हादसे के बाद अब बिजली विभाग के अफसर जांच कर रहे हैं कि क्या विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी भी ली गई थी या ऐसे ही कनेक्शन जारी कर दिया गया. जांच में सामने आया है कि पहले उपभोक्ता ने चार किलोवाट का टेंपरेरी घरेलू कनेक्शन लिया फिर इसे 8 किलोवाट का कराया और फिर सीधे वर्ष 2016 में रेजिडेंशियल से 20 किलोवाट का कॉमर्शियल कनेक्शन कर दिया गया. यह सब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से ही संभव हुआ, क्योंकि 20 किलोवाट कॉमर्शियल कनेक्शन करने में किसी तरह की कोई एनओसी नहीं ली गई. विद्युत सुरक्षा निदेशालय को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई.

क्या कहते हैं मुख्य अभियंता

जानकीपुरम जोन के चीफ वीपी सिंह बताते हैं कि परिसर पर 20 किलो वाट का पुराना कॉमर्शियल कनेक्शन था. बात काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसमें जिसने भी लापरवाही बरती है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी. ऊर्जा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि लखनऊ विद्युत संपूर्ति प्रशासन और विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने घटना के बाद ऐसे कॉमर्शियल बिजली कनेक्शनों की जांच शुरू कर दी है. तकनीकी और सुरक्षा मानकों की जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम कर रही है.

बड़े अफसरों पर गिर सकती है गाज

ऊर्जा विभाग के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अभी ऊर्जा विभाग के सिर्फ एक ही अधिकारी पर एक्शन हुआ है, लेकिन यह कार्रवाई यहीं थम नहीं गई है. 15 जिम्मेदारों की कुल सूची तैयार है. इसमें बिजली विभाग के आधा दर्जन अफसर और कर्मचारी निपट सकते हैं. अधिकारियों पर सस्पेंशन की तो कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई तक हो सकती है.

Last Updated : June 24, 2026 at 12:02 PM IST

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