बिहार में बिजली विभाग के अधिकारियों पर जानलेवा हमला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर किया लहूलुहान

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत जिगना गांव में शुक्रवार देर शाम बिजली विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में कनीय अभियंता (जेई) विजय शंकर और लाइनमैन जितेंद्र कुमार समेत कई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जूनियर इंजीनियर को आई गंभीर चोट: हमले में जेई विजय शंकर के सिर और आंख में गंभीर चोटें आईं, जबकि लाइनमैन जितेंद्र कुमार भी बुरी तरह घायल हुए. दो अन्य लाइनमैनों को मामूली चोटें लगी है. हमले से बचने के लिए टीम के सदस्यों को घटनास्थल से भागना पड़ा और किसी तरह अस्पताल पहुंचकर जान बचाई.

रोहतास में बिजली विभाग के अधिकारियों पर हमला (ETV Bharat)

अस्पताल में चल रहा इलाज: सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती सभी घायलों का इलाज चल रहा है. चिकित्सकों के अनुसार, सभी घायल खतरे से बाहर हैं और बेहतर उपचार के बाद जल्द ही उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी. घायलों में विजय शंकर और जितेंद्र कुमार की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है.

अब तक नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी: घटना की सूचना शिवसागर थाने को दे दी गई है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है. विभागीय सूत्रों का कहना है कि जल्द ही बयान दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज की जाएगी. अधिकारियों ने हमले को गंभीर बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.