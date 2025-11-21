बाराबंकी में बिजली विभाग का कार्यालय कुर्क, अमीन आयुक्त ने किया कमरा सील, जानिए क्या है पूरा मामला
मृतक को मुआवजा नहीं दिए जाने पर कोर्ट के आदेश पर विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर कुर्की की कार्यवाही की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 8:35 PM IST
बाराबंकी : कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को बिजली विभाग का कार्यालय कुर्क कर दिया गया. मृतक को मुआवजा नहीं दिए जाने पर कोर्ट के आदेश पर विद्युत वितरण खंड कार्यालय पर कुर्की की कार्यवाही की गई. बाकायदा अमीन आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर कार्यालय के कमरे को सीज कर नोटिस चस्पा कर दिया.
लगभग 10 वर्ष पहले मसौली थाना क्षेत्र के बड़ागांव के कैलाश की बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई थी. कैलाश के परिजनों ने मामले में बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था और मुआवजे की मांग की गई थी. साल 2016 से मृतक कैलाश के परिजन इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे.
शुक्रवार को बाराबंकी सिविल कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया. उसके बाद सिविल कोर्ट बाराबंकी के अमीन आयुक्त सचिन कुमार वर्मा ने बाकायदा विद्युत वितरण खंड के कमरे को सील करते हुए नोटिस चस्पा कर दी. नोटिस में लिखा है इस कमरे में रखे हुए कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं प्रिंटर न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय संख्या-20, बाराबंकी में लंबित इजराय वाद संख्या- 12/2019, शिवदेवी बनाम सहायक निदेशक विद्युत वितरण खंड व अन्य में आदेश 21 नियम 30 जाब्ता दीवानी दिनांकित 20 नवम्बर 2025 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत कुर्क कर ली गई है.
विद्युत वितरण खंड द्वितीय रामनगर के अधिशासी अभियंता खुर्शीद अहमद ने बताया कि यह साल 2016-17 का प्रकरण है. उस वक्त रामनगर डिवीजन नहीं बना था. पूरा क्षेत्र बाराबंकी डिवीजन में आता था. उस वक्त इस मामले में पैरवी नहीं की गई होगी. उन्होंने बताया कि मामले में बिजली विभाग की कोई गलती नहीं थी, विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने रिपोर्ट भी दी थी. उन्होंने बताया कि करीब 9 लाख रुपये का पेमेंट होना है, जो प्रोसेस में है.
