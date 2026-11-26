ETV Bharat / state

कवर्धा में बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, गलत बटन बंद करने से ट्रांसफॉर्मर में दौड़ा करंट

लाइनमैन की मौत ( ETV Bharat )

कवर्धा: बिजली विभाग में तैनात कर्मचारियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है. सुरक्षा के लिहाज से उनका काम बहुत जिम्मेदारियों भरा होता है. लेकिन कई बार मानवीय भूल की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ कबीरधाम बिजली विभाग में जहां एक लाइनमैन की मौत लापरवाही की वजह से हो गई.

बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत मानक पटेल बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और उनका गांव भलपहरी था. बताया गया कि जब लाइनमैन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तब उनको ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर सुधार का काम करना था. उनके सहकर्मियों की मानें तो मानक पटेल ने ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ने से पहले फोन पर बिजली विभाग को इस बात की सूचना दे दी थी. ये बता दिया गया था कि वो ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर सुधार कार्य करने जा रहे हैं, लिहाजा सप्लाई बंद कर स्विच गिरा दिया जाए. आरोप है कि उस वक्त दफ्तर में बैठे ऑपरेटर ने भलपहरी गांव के ट्रांसफॉर्मर की जगह गांव कुसमघटा का स्विच बंद कर दिया, जिससे भलपहरी ट्रांसफॉर्मर का लाइ चालू रह गया.