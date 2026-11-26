कवर्धा में बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, गलत बटन बंद करने से ट्रांसफॉर्मर में दौड़ा करंट
लेमोस सोनवानी, कनिष्ठ अभियंता ने कहा कि जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 6:30 PM IST
कवर्धा: बिजली विभाग में तैनात कर्मचारियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है. सुरक्षा के लिहाज से उनका काम बहुत जिम्मेदारियों भरा होता है. लेकिन कई बार मानवीय भूल की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ कबीरधाम बिजली विभाग में जहां एक लाइनमैन की मौत लापरवाही की वजह से हो गई.
बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत
मानक पटेल बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और उनका गांव भलपहरी था. बताया गया कि जब लाइनमैन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तब उनको ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर सुधार का काम करना था. उनके सहकर्मियों की मानें तो मानक पटेल ने ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ने से पहले फोन पर बिजली विभाग को इस बात की सूचना दे दी थी. ये बता दिया गया था कि वो ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर सुधार कार्य करने जा रहे हैं, लिहाजा सप्लाई बंद कर स्विच गिरा दिया जाए. आरोप है कि उस वक्त दफ्तर में बैठे ऑपरेटर ने भलपहरी गांव के ट्रांसफॉर्मर की जगह गांव कुसमघटा का स्विच बंद कर दिया, जिससे भलपहरी ट्रांसफॉर्मर का लाइ चालू रह गया.
गलत बटन बंद करने से दौड़ा करंट
लाइनमैन मानक पटेल जैसे ही ट्रांसफॉर्मर पर चढ़े वो करंट की चपेट में आ गए. मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. मानक पटेल की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची लोगों में गम और गुस्सा दोनों फैल गया. परिजनों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
घर के पीछे स्थित ट्रांसफॉर्मर के तारों को सुधारने के लिए मानक चढ़े थे. उन्होंने पहले ही बिजली बंद करने को कहा था, लेकिन ऑपरेटर की गलती के कारण यह हादसा हुआ: उमेश पटेल, परिजन
पूरे मामले की हम जांच करेंगे अगर इस संबंध में कोई लापरवाही सामने आती है तो हम उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे: लेमोस सोनवानी, कनिष्ठ अभियंता पांडातराई
मृतक के भाई का आरोप
बिजली विभाग के जेई लोमस सोनवानी ने भी विभागीय स्तर पर बड़ी लापरवाही की बात स्वीकार करते हुए जांच कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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