ETV Bharat / state

बिजली विभाग का अजब कारनामा! नदी में ही लगा दिया ट्रांसफार्मर

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है. इस अवहेलना के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद बिजली विभाग ही है. विभाग ने सीधे नदी में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है, जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है. बारिश के मौसम में यहां किसी भी पल कोई दुर्घटना हो सकती है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों की अवहेलना

यह बांकी नदी है, जो जिले के उंटारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है. इसी स्थान पर नदी के ऊपर पुल बना हुआ है. इस पुल के ठीक बीच में, बिजली विभाग ने एक बिजली का खंभा गाड़ दिया है और एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है. यह एक ऐसा कदम है जो स्थापित नियमों का सीधा उल्लंघन है. यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के विपरीत है, जिन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है कि नदियों, नालों और तालाबों पर किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए.

जानकारी देते बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (Etv Bharat)

बरसात में अक्सर भयंकर बाढ़ आती है

इन आदेशों के बावजूद, विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं. इसके अलावा, मानसून का मौसम भी करीब आ रहा है, यह देखते हुए कि इस नदी में अक्सर भयंकर बाढ़ आती है, इस बात का काफी जोखिम है कि कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है. फिर भी, विभाग अपनी इस लापरवाही को जारी रखे हुए है.